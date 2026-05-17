Basilio García Sevilla, 17 MAY 2026 - 21:28h.

¿Será el último partido del actual consejo de administración?

Cerrados los puntos principales del acuerdo entre Sevilla, Five Eleven y Sergio Ramos

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Se acabó el sufrimiento. El Sevilla FC jugará la próxima temporada en LALIGA EA SPORTS pese a perder ante el Real Madrid en el último partido en el Sánchez-Pizjuán. Otros resultados, como era previsible, le han salvado, pero los que no se han librado de las iras de los aficionados han sido los miembros del consejo de administración que preside José María del Nido Carrasco.

El sevillismo ha entendido a la perfección la necesidad de su equipo en estos partidos finales, aparcando por unos días el tremendo enfado con la gestión de un club que por cuarta temporada consecutiva ha peleado por no descender. Ha estado animando sin parar en los últimos cuatro partidos en casa, consciente de que podía ayudar a un equipo muy limitado técnicamente y cualitativamente, pero en el descuento del partido ante el Real Madrid ha terminado de estallar.

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Justo cuando desde el Gol Norte han sacado dos pancartas muy críticas con Del Nido Carrasco y compañía. “En los momentos duros los directivos invocan al escudo y lo venden. La afición no lo nombra siquiera, pero lo compra con su sangre y lo salva”. Una especie de resumen en dos pancartas de lo que ha sucedido en el último mes en torno al Sevilla, con la banda sonora de los insultos a la directiva y los deseos poco edificantes a algunos de ellos. El asunto, con el pescado ya vendido, no fue tan crudo como en otras ocasiones, porque ya se atisba el fin de esta etapa negra, y la afición también aprovechó para agradecer al equipo su entrega en los últimos partidos.

Una despedida al consejo

Además, se ha dado la circunstancia de que este debe haber sido el último partido de José María del Nido Carrasco, José Castro, los Carrión, Carolina Alés y demás familias en el palco de honor del estadio nervionense. En el antepalco, por cierto, estaba Del Nido Benavente, que sí está alineado con los demás en los asuntos que se han dirimido en los últimos días. Esta semana se ha avanzado de manera casi definitiva la venta de los grandes paquetes accionariales al grupo que encabeza Sergio Ramos junto a Five Eleven Capital.

Todo hace indicar que cuando arranque la temporada, ya en el próximo mes de agosto, habrá nuevas caras en el palco presidencial, de manera casi segura estará Sergio Ramos en el sillón donde ha estado los dos últimos años y medio José María del Nido Carrasco. Había muchas ganas de lograr la permanencia, pero también de perder de vista a los actuales gestores, a los que todo el estadio ha despedido con la manita. “Adiós, hijos de p…, adiós”.