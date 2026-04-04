Joaquín Anduro 04 ABR 2026 - 22:53h.

Busquets Ferrer cambió la roja de Gerard Martín por amarilla tras consultar el VAR

Nico González, desesperado con Lamine Yamal, roja directa y el Cholo Simeone queda señalado

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El Atlético de Madrid-Barcelona de LALIGA EA Sports tuvo de todo como pistoletazo de salida a los tres encuentros que ambos disputarán en apenas 10 días. Desde lesiones, como las de Ronald Araujo y Marc Bernal a expulsiones como la de Nico González y la tarjeta roja retirada a Gerard Martín por Busquets Ferrer tras consultar el VAR con opiniones de todo tipo por parte de los expertos arbitrales.

El colegiado balear, tras expulsar a Nico poco antes del descanso, arrancó la segunda con una roja directa a Gerard por un pisotón a Thiago Almada en el centro del campo. Mientras el argentino se dolía sobre el campo, la repetición mostró el pisotón claro del defensa culé en el tobillo de su rival aunque este llegó en el movimiento posterior a haber golpeado la pelota.

Desde el VAR llamaron a Busquets Ferrer y este acudió al monitor a comprobar la jugada antes de terminar quitando la expulsión a Gerard Martín para alivio de un Hansi Flick que había protestado mucho la acción. Una reacción totalmente opuesta a la de Diego Pablo Simeone, que pasó de celebrar la expulsión del jugador del Barça a acabar indignado con la decisión final.

La opinión de los expertos arbitrales por la roja retirada a Gerard Martín

Mr. Asubío, colaborador de ElDesmarque, señala el detalle clave por el que no es expulsión del canterano del Barcelona. El CTA mandó una circular por la que ya no se señalan con roja acciones que lleguen después de un despeje como le ha sucedido al jugador azulgrana cuando, en otras épocas, se han expulsado a futbolistas por acciones similares.

"Patea balón Martín y, tras ello, clava los tacos al rival con fuerza y por encima del tobillo. Con el criterio actual, no es de roja. A continuación os pongo el criterio que hace que este tipo de lances donde se patea balón y el rival invade el espacio, no deben ser castigadas con roja. Otra discusión es que el criterio nos guste. A mí, ya lo digo ahora, no me gusta", explicó Mr. Asubío.

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El exárbitro Iturralde González, en Carrusel Deportivo, también recordó esta aclaración del CTA para considerar que, con la amarilla, era suficiente: "Hay una circular que dice que si tú despejas y no puedes frenar la pierna y no puede poner el pie en otra parte, hay que comprobar la fuerza para ver el color de la tarjeta. Se puede dejar en amarilla".

Una valoración en la línea de Archivo VAR, destacando el buen trabajo desde la sala VOR a la hora de avisar a Busquets Ferrer: "Valiente intervención del VAR en el Metropolitano. Gerard Martín realiza un despeje controlado y, en el acción, pisa el tobillo de Almada, el cual invade su zona de influencia. No es roja directa. Para el CTA estas acciones son solo de amarilla".

Sin embargo, otro exárbitro como Pérez Burrull, en Radio Marca, consideró que estaba mal cambiada la tarjeta al no haber motivo suficiente para que el VAR interviniese en la acción: "Expulsar al jugador del Barcelona no es un error obvio o manifiesto. Bajo mi punto de vista está bien expulsado porque el contacto es muy fuerte sobre el tobillo de Almada. No debió ser revisable en el monitor".