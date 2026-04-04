Andrea Esteban 04 ABR 2026 - 15:30h.

Atlético y Barcelona inician una serie de tres enfrentamientos

La hora de Álex Baena: el examen final ante el Barça para coger las riendas del Atlético

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El Atlético de Madrid afronta este sábado el primero de los tres enfrentamientos consecutivos ante el FC Barcelona, en un tramo decisivo de la temporada que marcará sus aspiraciones en varias competiciones.

En este contexto, su presidente, Enrique Cerezo, ha querido mandar un mensaje de optimismo y confianza en el equipo antes de este exigente ciclo.

“Nos daban por muertos… y estamos en todo”

Cerezo recordó el cambio de narrativa en torno al equipo en los últimos meses: “Hace unos meses nos dabais por muertos, que ya habíamos acabado con todo… y resulta que estamos en todo”.

El presidente rojiblanco reivindicó así la capacidad del equipo para seguir compitiendo en todos los frentes.

El máximo dirigente colchonero dejó claro cuál es la receta para competir ante el Barça: “Aquí lo que hay que hacer es jugar bien y meter gol”.

Además, puso en valor la situación del equipo en este momento de la temporada: “Ser juez siempre es bueno, porque quiere decir que estás ahí”.

Cerezo fue contundente al hablar de las opciones del Atlético en los distintos títulos: “Yo nunca descarto nada, hasta que matemáticamente no esté resuelto”.

Un mensaje claro de ambición antes de una serie de partidos clave ante el conjunto azulgrana.