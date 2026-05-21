La iniciativa se trasladará antes del encuentro en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid

La intrusión de UPN dispara el hype por la nueva camiseta del Athletic

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Sigue la polémica con la nueva camiseta del Athletic Club. Apenas un día después de su presentación oficial, que ha dejado bastante fría de manera general a la hinchada del club bilbaíno, el debate se ha trasladado al ámbito político debido a la bandera que ocupa la parte trasera del cuello, hasta tal punto que Vox exigirá a varias instituciones la retirada de la indumentaria.

Cristian Toro, portavoz nacional de Deportes del partido de de extrema derecha, ha informado este jueves que remitirá un escrito a LaLiga, al CSD y a la RFEF para reclamarles la "retirada inmediata" de la camiseta. El foco de la polémica está en la citada bandera, en la que aparece un mapa de Euskal Herria con la ikurriña en las que se representan, según el club, "las siete provincias" del territorio.

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En esas siete rayas, incluyen "de forma explícita a Navarra, así como territorios de Burgos, Cantabria y el sur de Francia", según había reclamado Vox en el Navarra mediante una nota de prensa. Algo que, consideran, se trata de una "politización del deporte y un menosprecio a la identidad foral de Navarra" y "una clara declaración política que busca normalizar una visión territorial rechazada por una parte significativa de la ciudadanía navarra".

Qué ha pasado con la nueva camiseta del Athletic Club

Vox trasladará la iniciativa el próximo sábado en el Santiago Bernabéu antes del partido del Athletic ante el Real Madrid, el último encuentro de la temporada para los dos equipos. La propuesta exige al club una "retirada inmediata" de ese elemento gráfico de todas sus equipaciones y productos oficiales y "una disculpa pública a los navarros y a las instituciones de Navarra". Además, desde el partido también piden al Gobierno de Navarra "adoptar las medidas necesarias", incluyendo acciones legales. También piden al Ayuntamiento de Bilbao, al Gobierno Vasco y al Parlamento Vasco que "condenen públicamente esta actuación".

"El Athletic ha utilizado su equipación oficial para introducir una reivindación política que distorsiona la realidad territorial de Navarra y que carece de cualquier legitimidad. Exigimos la retirada inmediata de ese mapa y disculpas públicas, pues no vamos a consentir que se normalice la apropiación simbólica de nuestra tierra a través del deporte", ha declaro este jueves Emilio Jiménez, portavoz del partido en el Parlamento de Navarra.