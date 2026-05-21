Valverde y la polémica de su discurso en Champions: "No fue contraproducente, es la verdad"

20 años sin ganar en el Bernabéu y de momento ningún león alcanza los 10 goles esta temporada

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BilbaoNo son pocos los aficionados del Athletic Club que viven ya más pendientes de las vacaciones, del aterrizaje de Edin Terzic en Lezama o de los posibles movimientos de plantilla que del partido que resta para finalizar este calvario de temporada que tendrá lugar este sábado en el estadio Santiago Bernabéu frente al Real Madrid de Álvaro Arbeloa (21.00 horas).

Un escenario nada propicio para la bajada del telón y certificar el adiós del entrenador de Viandar de la Vera tras su partido 504 en el cargo. Aparte de jugarse tan solo dinero, el histórico reciente en el coliseo merengue es un auténtico drama.

El Real Madrid no ha perdido ninguno de sus últimos 20 partidos en casa ante el Athletic Club en LaLiga

Se han dado 17 victorias blancas y 3 empates, y hay que volar en el tiempo, desde un 0-2 con Vanderlei Luxemburgo y Ernesto Valverde precisamente en los respectivos banquillos, en el año 2005; la mejor racha sin perder como local ante el conjunto vasco de toda su historia en la competición.

Y eso que al menos últimamente el Athletic Club ha arrancado un empate en tres de sus últimos ocho partidos como visitante ante el Real Madrid en LaLiga (con 5 derrotas eso sí), tras haber caído en cada una de sus anteriores 12 visitas al feudo blanco en la competición liguera.

Un Athletic que no llega bien al Santiago Bernabéu pese a estrenar equipación

Aunque salvado matemáticamente, lo cierto es que el Athletic no ha ganado ninguno de sus últimos tres encuentros en LaLiga (1 empate ante el Celta y 2 derrotas ante Valencia y RCD Espanyol), y ha perdido en cuatro de sus últimos cinco desplazamientos en la competición (quitando la victoria en Mendizorrotza).

El ataque de los de Ernesto Valverde se ha desplomado

Es uno de los males de un curso famélico de alegrías pese a superar los 50 partidos disputados. Valga como apunte recordar que en la pasada jornada, en San Mamés ante el RC Celta de Vigo, el Athletic realizaba nada menos que 27 remates, igualando su segundo registro más alto en un partido en la competición sin conseguir ganarlo en la última década tras los 29 ante el CD Leganés en enero del año 2025 (aunque también hubo 27 remates en mayo de 2023 ante el Elche).

La triste barrera de alcanzar los 10 goles en una liga

Esa falta de acierto pese a “insistir e insistir” que suele comentar Ernesto Valverde, el "sumar en volumen" para hacer goles, queda reflejada en los pobres números de los atacantes vascos en esta liga que ya termina el fin de semana.

Hasta ahora Gorka Guruzeta ha anotado nueve goles en 34 partidos con el Athletic en esta edición 2025/26 de LaLiga, y puede ser la tercera vez en los últimos 18 años en la que el máximo goleador rojiblanco en una campaña en la máxima categoría (no conoce otra) no alcance los 10 goles, tras la 2021/22 (Inaki Williams, ocho goles) y la 2020/21 (Alex Berenguer, ocho goles).

Un pésimo síntoma pero una cruda realidad.