Asís Martín 19 MAY 2026 - 09:29h.

Ernesto Valverde, el futuro personal, su pena por Lekue y el adiós final a San Mamés: "Ya tengo una edad"

Se marcha Ernesto Valverde, entrenador número uno en partidos del Athletic Club

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BilbaoEs evidente que Ernesto Valverde Tejedor es un athleticzale más de puro corazón. Ver la escena junto a sus mujer, a sus tres hijos y amigos, haciéndose fotos en el césped de San Mamés hora y pico más tarde de acabar el partido empatado ante el Celta de Vigo lo dice todo. Se le veía emocionado al 'Ciudadano Ilustre de Bilbao' y procesando la situación a duras penas.

También hemos visto imágenes preciosas del 'Txingurri' con todo el campo, con la grada de animación junto a Iñigo Lekue o ya en el interior del vestuario, donde recibió la bonita sorpresa de que su amigo Ruper Ordorika, hermano de su fallecido gran amigo Jonan, al que dedicó la copa del rey de 2024 en la Cartuja, le regalaba una delicatessen: una guitarra Fender Telecaster dedicada por el Club, que va a formar parte de su colección.

Y aparte de rasgar las cuerdas con su banda de covers de rock, y seguramente soltar alguna lágrima, Ernesto Valverde, al que ya tan solo le queda el partido del sábado en Santiago Bernabéu contra el Real Madrid para decir adiós a su tercera etapa, a su 10ª temporada en su partido 504 en la historia del Athletic, ha visto como su figura, ha sido también destacada por el colectivo arbitral.

Es el caso de extrencilla Arturo Daudén Ibáñez, quien ha enseñado en las redes sociales que con Ernesto Valverde se va" un caballero del fútbol. Educado, respetuoso y siempre abordando cualquier temática con naturalidad. Su comportamiento con los árbitros, bajo mi punto de vista, ejemplar".

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Una jornada muy intensa para Ernesto Valverde, una leyenda del Athletic Club

Autor de 30 goles en su etapa como futbolista, uno de los entrenadores más importantes, sin duda de la historia del club rojiblanco, con 128 años de vida, Ernesto deberá darle un tiempo para reposar las emociones e ir alojando en su cerebro recuerdos, sin duda motivos y para toda la vida.