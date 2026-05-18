La diputada general de Bizkaia admite las dudas sobre su presencia entre las sedes del torneo

Anoeta también corre serio peligro de quedarse fuera de las sedes de España para el Mundial

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La presencia de San Mamés en el Mundial 2030 está en el aire. En un principio, el estadio del Athletic Club aparece en la lista que la RFEF envió a la FIFA para ser uno de los estadios que acoja el gran torneo de selecciones, que se disputará dentro de cuatro años en España, Portugal y Marruecos. De hecho, el máximo organismo ha visitado en un par de ocasiones el recinto de Bilbao. Ahora, por contra, la Diputación de Bizkaia ha dejado en el aire su presencia definitiva.

Elixabete Etxanobe (PNV), diputada general de Bizkaia, dijo este lunes que las instituciones no han tomado aún una decisión definitiva sobre la candidatura de Bilba. En una entrevista en Euskadi Irratia, la mandataria afirmó que "hay que pensárselo mucho" antes de tomar una decisión al respecto y que hay que hacer "una profunda reflexión".

"Hay personas que no quieren este tipo de eventos. Hay que pensar bien antes de traer este tipo actos, ya que, dependiendo del evento, la gente que viene puede ser diferente y eso también hay que mirarlo bien. Hay que pensarlo bien, porque todo el mundo no es igual y hay que mirarlo caso por caso", insistió en su comparecencia, intentando diferencial el público que atrae el fútbol respecto a otros eventos.

Polémica en Bilbao con San Mamés y el Mundial 2030

Unas palabras que han generado bastante polémica en la política del País Vasco. Tras sus declaraciones, los socialistas bilbaínos afirmaron que esperan que el alcalde, Juan Mari Aburto (PNV), "cierre cualquier debate que se pueda generar al respecto".

"Ser sede del Mundial 2030 supondría reforzar la imagen de Bilbao como ciudad moderna, abierta y dinámica, además de generar nuevas oportunidades de inversión y desarrollo muy positivas para el futuro de la villa", dijo Nora Abete, portavoz del grupo. "En Bilbao no hay dudas, tenemos experiencia, infraestructuras y una ciudadanía que sabe convivir con grandes acontecimientos internacionales. No podemos mostrar incertidumbre ni dar pasos atrás ante una oportunidad histórica como esta", añadió.

Amaya Fernández, presidenta del PP de Bizkaia, también se ha mostrado crítica con esta postura. La dirigente calificó de "incomprensible" que Bizkaia pueda quedarse fuera del Mundial "por el miedo de los dirigentes nacionalistas a que la selección española juegue en San Mamés". "Una vez más, el nacionalismo antepone su obsesión identitaria al interés de los vizcaínos", añadió.

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La incertidumbre sobre la presencia de San Mamés no es un caso aislado respecto a las sedes del Mundial 2030. Sin ir más lejos, en San Sebastián también se ha generado un debate político con Anoeta, que también empieza a estar en el aire. Además, Málaga y La Coruña ya han renunciado de manera pública a ser sedes, mientras que Vigo y Valencia se postulan como alternativas.