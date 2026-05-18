Celia Pérez 18 MAY 2026 - 14:41h.

En la fiesta de celebración en El Sardinero

El 'Búfalo' Villalibre lo borda con la trompeta en la fiesta de ascenso del Racing

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El Racing de Santander, después de una dura y larga temporada, ha conseguido certificar su ascenso a Primera división a falta de dos jornadas para acabar la temporada. El equipo lo celebró por todo lo alto con una gran fiesta en El Sardinero en la que jugadores y aficionados disfrutaron por igual y en la que, una vez más, Peio Canales ha sido uno de los grandes protagonistas.

Con Lucas Sangalli como maestro de ceremonias y dando paso a los jugadores racinguistas, recibió al futbolista cedido por el Athletic con el cántico 'Peio, quédate'. Un grito que hizo suyo la afición cántabra que terminó coreando el cántico mientras que el futbolista aplaudía y agradecía el cariño de la hinchada.

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Peio ha disfrutado de una gran temporada en el Racing de Santander y se ha convertido en un fijo en los planes de José Alberto. Tras haber consumado el ascenso a LALIGA EA Sports y tras los partidos que aún quedan, el futbolista regresará este verano al Athletic Club.

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El mediocentro ofensivo de Barrika suma cinco goles y ocho asistencias, y sumado a su trabajo en el campo son avales más que suficientes para que en Bilbao tengan en cuenta su fútbol. De hecho, en El Correo dan casi por hecho de que el futbolista no volverá a salir y que se quedará a las órdenes de Edin Terzic la próxima campaña.

Ya en el pasado mercado invernal se habló de la posibilidad de regresar al Athletic Club, pero en ese momento el club apostó por dejar pasar el periodo pactado en su contrato de cesión con el objetivo de asentar a un valioso activo de futuro en el fútbol profesional. Ahora, con la temporada ya terminada y con su mejor versión más que asentada, todo indica que volverá al Athletic para no salir más.