El Racing de Santander confirma su ascenso a LALIGA EA Sports 14 años después

Joaquín Anduro 16 MAY 2026 - 20:28h.

El Racing aprovecha el pinchazo del Almería

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¡El Racing de Santander ya es equipo de LALIGA EA Sports 14 años después de perder la categoría por última vez! El conjunto cántabro ha hecho su trabajo con el triunfo por 4-1 ante el Real Valladolid en El Sardinero ante una afición entregada y ha aprovechado la derrota del Almería por 1-2 ante Las Palmas para sellar el ascenso de forma matemática entre la emoción de los jugadores racinguistas.

Los santanderinos llegaban a esta jornada 40 de LALIGA HYPERMOTION con su primer match-ball para certificar la vuelta a la primera categoría del fútbol español que perdieron en 2012. Para ello, debían ganar al cuadro pucelano y esperar que no ganasen el Almería, a la misma hora, o el Deportivo el domingo y finalmente fueron los andaluces los que no hicieron los deberes.

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Y eso que la situación se complicó para el Racing de Santander cuando Jaouab igualó el tanto inicial de Asier Villalibre y Embarba puso por delante al cuadro indálico. Sin embargo, Andrés Martín allanó el camino del triunfo de los de José Alberto antes de la remontada de Las Palmas en el Power Horse Stadium que desató la fiesta en El Sardinero culminada con el 4-1 final de Suleiman y la invasión de campo de la afición montañesa.

La crónica del Racing-Valladolid

El equipo cántabro saltó al terreno de juego con mucho ímpetu, tratando de acercarse rápido al área del Valladolid para generar peligro, pero con el paso de los minutos los visitantes fueron igualando las fuerzas, si bien es cierto que ninguno de los dos equipos dispuso de ocasiones claras de gol en el tramo inicial del partido.

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El Racing dominaba sin llegar a poner en apuros a un Valladolid que también buscaba sus opciones de marcar, principalmente a través de Latasa. Todo discurría con mucha igualdad hasta que, pasada la media hora de encuentro, tras el saque de un lanzamiento de esquina, Villalibre, que había entrado minutos antes sustituyendo al lesionado Guliashvili, consiguió abrir el marcador con un remate acrobático de espaldas a la portería.

El líder estaba haciendo los deberes y en El Sardinero se miraba también qué sucedía en Almería, en su encuentro ante La Palmas, pero, poco antes del descanso, los pucelanos enmudecieron momentáneamente el estadio verdiblanco cuando, también en un córner, Jaouab, libre de marca en el área pequeña, consiguió el tanto del empate.

Tras el paso por vestuarios, en el inicio de la segunda parte el Valladolid salió mejor al campo y se hizo con el control del esférico ante un Racing que no conseguía dar continuidad a su juego.

Sin embargo, en un arranque de pundonor del capitán racinguista, Mantilla, que llegó al área tras robar él mismo un balón, en su intento de remate recibió una patada en la cabeza de Clerc. Penalti y expulsión a favor del Racing de Santander que Andrés Martín convertiría en el 2-1.

Con uno más sobre el campo el Racing recuperó el dominio y, sin conformarse con esa mínima ventaja, se lanzó a ampliar su renta para jugar con más tranquilidad el resto del encuentro.

Fruto de ello, en una buena jugada trenzada entre Íñigo Vicente, Villalibre y Andrés Martín, este último aprovechó la asistencia del 'búfalo' para conseguir su doblete particular y poner el 3-1 en el marcador.

El tanto verdiblanco coincidió con los dos goles prácticamente consecutivos de Las Palmas para dar la vuelta al partido en Almería, que hicieron que El Sardinero estallara de júbilo viendo más cerca que se hiciera realidad el ascenso.

Como colofón, en la última jugada del partido, Suleiman consiguió el 4-1 definitivo para cerrar el duelo y certificar que el Racing de Santander, tras una larga travesía por el desierto, regresa a la primera categoría del fútbol español.