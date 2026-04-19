El ascenso sufre un nuevo vuelco en LALIGA Hypermotion: el Deportivo aguarda su momento

Ángel Cotán 19 ABR 2026 - 23:07h.

El Almería acabó ganando un partido que llegó a empatar el Málaga

Así queda la pelea por la salvación en LALIGA Hypermotion: Cádiz y Valladolid aumentan el lío

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No cabe un loco más en LALIGA Hypermotion. La categoría de plata ha acaparado mayor protagonismo este domingo en un fin de semana sin fútbol en Primera División y con todos los focos apuntando a la final del pasado sábado en el Estadio La Cartuja. Las peleas de la salvación y el ascenso a la élite profesional se avivan, aunque es en la zona alta donde se ha producido un nuevo vuelco.

Desde el pasado viernes con un Sanse-Racing de Santander hasta un vibrante Almería-Málaga... y a la espera del Deportivo de La Coruña-Mirandés. La Hypermotion no da respiro y la clasificación vuelve a protagonizar cambios que no podrían ser los últimos en esta jornada 36 del campeonato.

LALIGA Hypermotion sufre un nuevo vuelco

El líder no falló. El equipo de José Alberto López venció al filial de la Real Sociedad por 1-3 para firmar su segundo triunfo consecutivo, enterrar las dudas que dejaron las últimas derrotas y aferrarse al primer puesto con 68 puntos. En el segundo escalón, cambios. La UD Almería, con muchísimo sufrimiento ante el Málaga CF, sacó adelante un partido en casa que le permite superar al Deportivo. Los indálicos se instalan en puestos de ascenso directo con 64 puntos en su casillero.

Y el tercero en discordia es el CD Castellón. El pasado sábado, el equipo orellut ganó al Burgos y también consigue adelantar al cuadro herculino calcando su puntuación: 61 puntos. Algo más abajo, con 60 puntos, un Málaga que es quinto y demostró en Almería que va en serio.

Eso sí, el equipo de Antonio Hidalgo aguarda su momento. Este lunes, ante el Mirandés y en Riazor, el Dépor tiene la oportunidad de volver a recuperar la segunda plaza. En caso de victoria, los blanquiazules no perderían comba con el líder y mantendrían la distancia de cuatro puntos.