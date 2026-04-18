Qué le pasa a Raúl Asencio y cómo le afecta en el Real Madrid: hospitalización y consecuencias

Ángel Cotán 18 ABR 2026 - 16:46h.

El joven central ha sufrido una considerable pérdida de peso

Raúl Asencio responde a los últimos rumores con mensaje a Álvaro Arbeloa

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Raúl Asencio lleva semanas arrastrando unos problemas de salud que están limitando su rendimiento en el Real Madrid. Su ausencia en la lista de convocados de Álvaro Arbeloa para la vuelta de cuartos de final de Champions League ante el Bayern de Múnich hizo saltar las alarmas. Ahora, tal y como desvela COPE, todo tiene una clara explicación.

El joven defensa central madridista está sufriendo una gastroenteritis que viene arrastrando semanas. El proceso vírico le ha hecho perder hasta seis kilos después de estar varios días con vómitos. Una situación que ha obligado al propio Asencio a acudir al hospital.

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Qué le pasa a Raúl Asencio y cómo le afecta en el Real Madrid

En el entrenamiento previo al viaje a tierras germanas, el zaguero merengue tuvo que retirarse acusando las citadas molestias. El descanso no ha mejorado el estado de salud de Raúl Asencio, siendo este el principal motivo para acudir al hospital. Allí, el jugador del Real Madrid se ha sometido a pruebas para posteriormente seguir con su recuperación en casa.

En el club preocupa el estado de salud del central, ya que es la cuarta vez que sufre un problema digestivo que le impide rendir al máximo de sus capacidades físicas. Concretamente en los pasados meses de noviembre, diciembre y febrero, además de la presente ocasión.

La pérdida de seis kilos en poco más de dos semanas le impiden ejercer su profesión al cien por cien. Ahora, el objetivo del club y del propio jugador no es otro que determinar qué virus padece para cortar así la fuerte gastroenteritis que está sufriendo. En lo más inmediato, Raúl Asencio apunta a ser baja en el próximo compromiso liguero del Real Madrid, emplazado para el martes 21 de abril ante el Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu a las 21:30 horas. Se espera que esté de vuelta para el enfrentamiento ante el Real Betis.