Tchouaméni se sincera tras las críticas y pone el foco en el racismo: "Fui el chivo expiatorio"

Andrea Esteban 18 ABR 2026 - 13:10h.

Mensaje contundente contra el racismo en el fútbol

Carlo Ancelotti disecciona Europa desde la élite: "El Atlético es el menos español"

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Aurélien Tchouaméni ha pasado de estar en el foco de las críticas a convertirse en un pilar del Real Madrid. El centrocampista francés, que no estuvo en la eliminación europea ante el Bayern por sanción, ha echado la vista atrás para analizar su crecimiento personal y deportivo, recordando una etapa marcada por los pitos del Santiago Bernabéu y la presión constante.

De los pitos al liderazgo en el Real Madrid

El internacional francés no ha escondido uno de los momentos más complicados de su carrera, cuando parte de la afición madridista le señaló directamente.

“Fui convertido en chivo expiatorio. En los primeros 10-20 minutos el estadio pitaba cada vez que tocaba el balón”, confesó en Pivot Podcast.

Lejos de venirse abajo, Tchouaméni optó por fortalecerse mentalmente: “Esa situación o te destruye, o piensas ‘veamos qué puedo controlar’, y lo único que puedo controlar es mi rendimiento”.

El mediocentro reconoce que aquel proceso le cambió: “Hace uno o dos años era un mal jugador para muchos. Eso me ayudó mentalmente. Ahora sé que la gente siempre va a hablar, así que no le presto atención”.

Una evolución que le ha llevado a asumir la exigencia del club blanco con otra perspectiva: “Jugar en el Real Madrid es el escenario más grande en el deporte: la presión es un privilegio”.

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Firme contra el racismo

Más allá de lo deportivo, Tchouaméni también ha alzado la voz sobre los episodios racistas vividos recientemente en el fútbol europeo, con especial atención a lo ocurrido con compañeros como Vinícius Júnior.

El francés fue tajante: “Le llamaron mono. Siento que el próximo paso será dejar de jugar. No vamos a permitir que vuelvan a ocurrir esas escenas”.

Un mensaje contundente que refleja la creciente tensión en torno a este problema y la posible reacción de los futbolistas si no se toman medidas más firmes.