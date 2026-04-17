Álvaro Borrego 17 ABR 2026 - 21:47h.

El presidente respalda las críticas arbitrales de Real Madrid y Barcelona

Simeone, la presencia de Pablo Barrios en la final de Copa y el mensaje a la afición del Atlético: "Gracias, gracias y gracias"

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SevillaEnrique Cerezo ha hablado ante los medios de comunicación antes de la cena protocolaria entre presidentes previa a la final de la Copa del Rey. El presidente del Atlético de Madrid, como de costumbre, no ha dejado indiferente a nadie y se ha atrevido a criticar el VAR en la cara de Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol. Cuestionados por las críticas arbitrales de Real Madrid y FC Barcelona, el mandatario colchonero se posiciona a favor del sentir generalizado del fútbol y en contra del videoarbitraje, que a su juicio "está haciendo malos a los árbitros". También habló de Griezmann, un posible doblete y el favoritismo contra el Atlético de Madrid.

En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

Cómo ve la final: "Todos lo vemos bien, nosotros estamos dispuestos a ganar la Copa. Esperamos que sea un buen partido, es la gran noche del cine español, perdón, del fútbol español".

¿Es favorito el Atlético de Madrid? "En el fútbol favorito no hay nadie, todos los partidos están al cincuenta por ciento. Hace dos meses vosotros decíais que estábamos muertos de todo y fíjate cómo estamos (en la final de Copa y unas semis de Champions".

Qué supondría ganar un nuevo título: "Significa mucho. Significaría un nuevo comienzo deportivo. Yo vengo de los toros y no veas cómo he sudado (refiriéndose al calor)".

La despedida de Griezmann: "Con que gane en el último minuto y de penalti injusto será buen partido. Nunca me pongo nervioso. Sería perfecto para Griezmann, para mí y para todo el mundo. Ganar una Copa del Rey es la mayor noche del fútbol español".

¿Qué opina sobre las críticas arbitrales de Real Madrid y Barcelona? "Los árbitros, y lo digo delante del presidente de la Federación, el VAR está haciendo mal a los árbitros y ahora que cada uno estudie lo que quiere".