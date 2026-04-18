Carlo Ancelotti disecciona Europa desde la élite: "El Atlético es el menos español"

Andrea Esteban 18 ABR 2026 - 00:30h.

Describe diferencias entre Bundesliga, LaLiga, Premier, Serie A y Ligue 1

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Carlo Ancelotti ha vuelto a mostrar su visión global del fútbol europeo tras los cuartos de final de la Champions League. El italiano, con un palmarés de élite que incluye cinco Ligas de Campeones, ha reflexionado sobre el rumbo táctico del fútbol actual y las diferencias entre las principales ligas del continente en una entrevista concedida a Il Giornale.

Champions de ida y vuelta y un fútbol cada vez más arriesgado

Ancelotti ha analizado los partidos más recientes de la Champions, destacando la intensidad ofensiva y los errores defensivos que marcan la tendencia actual. “He visto partidos con muchos goles; Atlético de Madrid-Barcelona y Bayern-Real Madrid ofrecieron momentos emocionantes para los aficionados. Pero demasiados goles también significan demasiados errores, tanto de porteros como de defensas. El llamado juego de alta presión, marcaje individual, implica riesgos constantes, por lo que el resultado puede cambiar de un momento a otro”, explicó el técnico italiano.

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Una lectura en la que pone el foco en la evolución del fútbol moderno, cada vez más vertical y menos controlado.

Radiografía de las grandes ligas europeas

El actual seleccionador de Brasil también ha repasado las características de cada gran liga europea, dejando un análisis muy marcado por su experiencia en distintos países.

Sobre la Bundesliga, señaló: “En Alemania predomina el aspecto físico y atlético, con una excelente organización del sistema”.

De LaLiga destacó la identidad técnica, aunque con matices tácticos: “Mucho depende de la posesión del balón y la calidad técnica. El Atlético de Madrid es el equipo menos español de La Liga, pero Diego Simeone ha sabido adaptarse. Griezmann y Julián Álvarez son clave en este cambio, junto a jóvenes como Lamine Yamal”.

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En Inglaterra resaltó el ambiente competitivo: “La Premier tiene un entorno único, con una atmósfera especial y menos pausas tras los partidos”.

Y fue especialmente crítico con Italia: “Hemos perdido solidez defensiva y ritmo mental. El control excesivo del aspecto táctico ha distorsionado nuestras características históricas”.

Por último, sobre la Ligue 1, subrayó el potencial del talento francés: “Técnica, talento y fuerza física. Hoy la selección francesa es la mejor del mundo”.