Los gestos de Hancko con pistas para su presencia en la final Atlético-Real Sociedad

Joaquín Anduro 17 ABR 2026 - 19:06h.

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El Atlético de Madrid ha sido el primer equipo en completar su entrenamiento de este viernes sobre el césped de La Cartuja para probarse antes de la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad. En la sesión se han resuelto algunas de las dudas de Diego Pablo Simeone como la presencia de Pablo Barrios, que ya apuntaba al partido, la baja de José María Giménez y la posibilidad de que David Hancko esté disponible al menos para la convocatoria.

El defensor eslovaco ha participado en la sesión colchonera con varios gestos de cara a adelantar su presencia o no entre los citados para este sábado en su regreso a los entrenamientos. Tal y como han captado las cámaras de ElDesmarque en el vídeo de la parte superior de la noticia, el zaguero primero se ejercita en solitario para probarse con un pulgar hacia arriba para los preparadores y después participa en los rondos y ejercicios del Cholo. Además, tal y como informa nuestro compañero Toni Fabra, el ex del Feyenoord se ha probado el tobillo, la zona que tiene dañada y que aún le hace ser duda para la final.

El que no ha participado en la sesión del Atlético de Madrid es José María Giménez, que no llega a tiempo para el encuentro. A diferencia de David Hancko tras sus problemas de tobillo, el uruguayo ni siquiera se ha vestido de corto y está descartado para la final ante la Real Sociedad de este sábado.

Pablo Barrios apunta al banquillo del Atlético de Madrid

Sí ha estado una sesión más Pablo Barrios, de quien Simeone habló en la rueda de prensa en el estadio sevillano minutos antes de saltar al entrenamiento: "Todos los que estén a partir de mañana en la convocatoria, pensamos que nos pueden ayudar así que Pablo mañana nos acompañará y esperemos que nos pueda ayudar si el equipo lo necesita".

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Aun así, ni Pablo Barrios ni mucho menos David Hancko apuntan al once del Cholo y, de tener minutos, lo harían entrando desde el banquillo como hombres de refresco, sobre todo el mediocentro. La única duda en el once estaría en la presencia de Marcos Llorente en la medular con Nahuel Molina ocupando el lateral diestro o el madrileño en esta posición con Johnny Cardoso acompañando a Koke en el doble pivote.