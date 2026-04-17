Joaquín Anduro 17 ABR 2026 - 17:49h.

Simeone analiza el momento del Atlético para la final de Copa

Griezmann destaca a un futbolista de la Real Sociedad y recuerda su pasado en Donosti: "Les debo muchísimo"

Compartir







Este sábado llega el gran día en La Cartuja con la final de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad donde Diego Pablo Simeone, 13 años después, buscará su segundo título copero como técnico y tercero sumando el doblete del 96 como futbolista. El Cholo ha explicado cómo llega el equipo al choque, incluyendo el tocado Pablo Barrios y ha querido dejar un emotivo mensaje de agradecimiento por todo lo que los colchoneros le han dado durante estos años.

Simeone, sobre la final de Copa Atlético-Real Sociedad

Cambios del Atlético desde la última final de Copa y Simeone: "Creo que uno siempre termina evolucionando, no es siempre el mismo en la vida. Una cosa es cuando tienes 20, 30 o 40 años, y como futbolista y entrenador es lo mismo. Obviamente, hemos ido creciendo con las posibilidades que el club siempre nos ha dado. Siempre manteniendo una idea, un plan, una búsqueda... y en eso sí que cambiamos muy poco".

PUEDE INTERESARTE Los dos posts rojiblancos del Atlético tras la eliminación del Betis que causan una gran sorpresa

Trabajo emocional tras el martes con los jugadores: "Sabemos lo bonito que es jugar una final para cualquier deportista. Tanto los chicos de la Real Sociedad como los nuestros tienen la gran ilusión de ganar y darán todo para hacerlo. Nosotros jugamos el martes un partido importante, donde nos dejó en un paso muy bonito que es la semifinal de Champions pero eso fue estando arriba, ahora volvemos a tierra. La tierra es lo que cuenta y en la tierra estamos y sabemos de las dificultades que nos vamos a encontrar. Un equipo competitivo, que sabe pelear y jugar, con distintas formas de atacar como explica Antoine por dentro, fuera, con buenos futbolistas y jóvenes... y no esperamos otra cosa que llevar el partido donde creamos que podemos hacerles daño".

Mensaje a la afición del Atlético: "Gracias. Seguramente, gracias. No puedo decirles otra cosa que gracias, gracias y gracias por todo el apoyo que han tenido siempre conmigo. Cuando llegué hace muchos años, por el 94 o el 95 si no me equivoco. Cuando volví como futbolista ya en el final de mi carrera como profesional. En mi proceso desde el 2013 que empezamos con las dificultades que el club y el equipo tenían y juntos pudimos atravesar el crecimiento enorme que ha tenido el Atlético de Madrid en el mundo. Gracias. No tengo otra palabra para toda mi gente que decir gracias".

PUEDE INTERESARTE Dónde están las Fan Zone de Atlético de Madrid y Real Sociedad en Sevilla para la final de Copa del Rey: ubicación exacta

Sensación ante la posibilidad de volver a ganar: "Se gestiona con ilusión, con entusiasmo, con fe, con humildad y, obviamente, con seguridad".

Significado de esta final para Simeone: "Que es un proceso que va evolucionando. Un proceso que va mostrando que la continuidad, el trabajo, la humildad, el saber por donde ir tiene un camino. El camino nunca termina de ser lo que uno desea pero sí se ve lo que uno busca y se ve claramente lo que buscamos".

Qué piensa Simeone cuando mira atrás y ve el camino antes de esta temporada: "Yo siempre imagino lo mejor, no tengo otro pensamiento que lo mejor. Y, evidentemente, vuelvo a repetir, no es solamente ganar una Copa del Rey, es un propósito que tenemos por delante para un montón de cosas que, obviamente, vamos a dejar. No es solamente ganar un Copa del Rey el ganar mañana".

Cómo afronta Simeone personalmente un partido así: "Variado, según el momento. Callado, tranquilo, reservado, pensando, sabiendo que el lugar que tengo es un lugar importante pero el lugar determinante es de los futbolistas y es espacio para ellos. Acompañándolos para demostrar todo lo que son capaces de hacer".

Estado de los tocados y Pablo Barrios: "Todos los que estén a partir de mañana en la convocatoria, pensamos que nos pueden ayudar así que Pablo mañana nos acompañará y esperemos que nos pueda ayudar si el equipo lo necesita".

Saber jugar finales: "No hay una regla. Yo siempre digo que la edad no cuenta en el fútbol, la edad sirve siendo un joven de 18 años con una cabeza enorme y siendo uno de 36 con una cabeza enorme. La mente, la fuerza y el partido más difícil lo tenemos y lo tienen dentro de sus cabezas. Aquellos que puedan resolverlo mejor en el andar del partido, seguramente serán beneficiados".