Diego Páez de Roque 17 ABR 2026 - 07:55h.

Ubicación exacta de las Fan Zone de la final de la Copa del Rey

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El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se citarán mañana sábado a las 21:00 en un encuentro para la historia. Colchoneros y txuri-urdines se verán las caras en el estadio de La Cartuja para disputar la tan ansiada final de la Copa del Rey.

Ambos equipos ya están preparados para el duelo. A lo largo del día de hoy viernes, los clubes llegarán a la capital hispalense para tener el último entrenamiento antes de la final. Sin embargo, varios aficionados no pudieron aguantar las ganas de disfrutar del ambiente copero y ya han viajado a Sevilla con varios días de antelación.

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Para el día del partido se espera que la capital de Andalucía se tiña de camisetas rojiblancas y blanquiazules. Además de las más de 20.000 entradas repartidas para ambos equipos, miles de seguidores tanto del Atlético de Madrid como de la Real Sociedad viajarán sin entrada para vivir un día rodeado de los suyos y poder ver el partido en bares o en las Fan Zone.

Ubicación exacta de la Fan Zone del Atlético de Madrid

Para ello, la RFEF y el Ayuntamiento de Sevilla han diseñado un operativo integral que permita a los aficionados disfrutar de un día especial tanto en el estadio como en las calles de la ciudad.

Las Fan Zone de los dos equipos estarán ubicadas en espacios estratégicos de la ciudad, siendo estas diseñadas para garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes y ofreciendo a los aficionados un punto de encuentro donde compartir la pasión por sus equipos.

En cuanto al Atlético de Madrid, los seguidores rojiblancos tendrán su zona en el parking del Parque del Alamillo, ubicado a algo más de 20 minutos del Estadio de La Cartuja.

Ubicación exacta de la Fan Zone de la Real Sociedad

Por parte de la Real Sociedad, los aficionados txuri-urdines disfrutarán de las horas previas al encuentro en la Fan Zone situada en la bancada anexa a la Avenida Carlos III. Al igual que la del Atlético de Madrid, se encuentra a unos 25 minutos andando hasta el estadio.

Estas Fan Zone estarán abiertas a partir de las 11:00 horas del sábado y cerrarán a las 00:00, ofreciendo diferentes espectáculos durante la previa y la emisión de todo el partido a través de las pantallas gigantes.

Además, la RFEF habilitará tres espacios ‘Fan Experience’ pensados como puntos de encuentro para los aficionados, donde se combinarán entretenimiento, información y acciones de sensibilización medioambiental. Estas zonas estarán ubicadas en la Plaza de la Encarnación —'Setas' de Sevilla—, el Muelle de la Sal y los Jardines de Cristina.