Fran Fuentes 16 ABR 2026 - 14:30h.

De los celestes se acordó medio de soslayo, pero agradeció a los verdiblancos su apoyo en la logística de la final de Copa

La primera imagen de Isco Alarcón tras regresar a una lista de convocados

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Rafael Louzán se ha volcado con los equipos españoles que participan en la UEFA Europa League este jueves durante la presentación de la final de la Copa del Rey, entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, en el Estadio de La Cartuja. Celta de Vigo y Real Betis se batirán el cobre frente a Friburgo y Braga, respectivamente, y el presidente de la RFEF les ha deseado lo mejor para sus encuentros, aunque reconoce que el conjunto celeste lo tiene un poco más difícil que los béticos. Del mismo modo, ha agradecido al club verdiblanco su asistencia y apoyo en la organización y logística de la final, dado que son actualmente los inquilinos del estadio sevillano.

En este sentido, Rafael Louzán ha querido tener unas palabras de agradecimiento hacia el club verdiblanco, pero sin olvidarse del cuadro celeste: "El Real Betis, a quien quiero también desde aquí, nunca olvidándome del Sevilla, pero el Real Betis me acuerdo hoy especialmente porque le deseamos mucha suerte esta noche para que de alguna manera pueda clasificarse para la semifinal de la Europa League. Espero también que lo pudiera hacer el equipo también más próximo a mi tierra, que es el Celta de Vigo, que lo tiene más complicado", reconoce.

Más allá de la propia final, Louzán vuelve a dirigirse al club verdiblanco para agradecer su asistencia en la organización de la final de Copa: "En todo caso al Real Betis quiero agradecerle toda la amabilidad, coordinación y demás que estamos teniendo con ellos para que el próximo sábado la gran cita pueda estar todo perfecto y listo para la celebración. Porque tenemos, como saben, un partido que era otra de las complicaciones que teníamos, tenemos un partido 48 horas antes de la gran final. Y por eso decirle al presidente del Betis gracias a él y a todos los trabajadores porque con ellos ha habido una colaboración perfecta para que todo esté y que podamos colaborar conjuntamente la Real Federación Española de Fútbol, el Real Betis y también en este caso a la Sociedad de la Cartuja que nos han facilitado toda su colaboración y que eso nos permite, como digo, tener una gran final".