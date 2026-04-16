Basilio García Sevilla, 16 ABR 2026 - 12:39h.

El malagueño llevaba cuatro meses y medio sin entrar en una convocatoria

Pellegrini lo confirma: Isco está de vuelta

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El Real Betis Balompié y el beticismo están de enhorabuena. En primer lugar, porque este jueves tiene la posibilidad de plantarse por primera vez en su historia en las semifinales de la UEFA Europa League, pero es que además tiene la oportunidad de hacerlo con su gran estrella vestida de corto. Isco Alarcón está de vuelta.

El malagueño ha sido la gran novedad en la convocatoria que ofreció en la víspera Manuel Pellegrini y, una semana después de viajar a Braga para hacer piña con el equipo, se ha concentrado junto al resto de sus compañeros en el habitual hotel de concentración del equipo en la capital hispalense, muy cercano al Benito Villamarín y a la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

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El entrenador aclaró minutos antes de hacer oficial la convocatoria que Isco estaría citado para el partido ante el Sporting de Braga. Antes, había estado muy activo en el entrenamiento y además había pasado por la peluquería para mejorar su look. Todos los caminos llevaban a Roma.

Este jueves, a primera hora de la mañana, las cámaras de ElDesmarque han podido captar la primera imagen de Isco desde que se confirmara su regreso a una convocatoria. Junto al hotel de concentración, ha registrado cómo los jugadores salían de la instalación para desplazarse a la cercana ciudad deportiva y realizar la sesión de activación habitual en el día de partido. Isco, muy concentrado, se ha hecho fotos con los pocos aficionados presentes, y ha saludado a la prensa. Está ante la oportunidad de volver a jugar cuatro meses y medio después, y debe estar concentrado.

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Sesión de activación

Además, algunos como Rodrigo Riquelme, Valentín Gómez, Diego Llorente, Marc Bartra o el propio Isco han ido andando hacia los campos de entrenamiento verdiblancos, mientras que otros se subían al autobús oficial para cubrir los pocos metros que separan los dos puntos. Casi todos, con un café en la mano y con la responsabilidad de estar ante el partido del año. Que no sea el último.