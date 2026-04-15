Basilio García Sevilla, 15 ABR 2026 - 13:07h.

El malagueño regresa a una convocatoria cuatro meses y medio después

¿Será Isco el número 23 para el partido ante el Braga?

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La noticia que todos los béticos esperan es que el Real Betis Balompié se plante por primera vez en su historia en las semifinales de la UEFA Europa League, pero también hay mucha expectación por conocer cuándo va a volver a los terrenos de juego Isco Alarcón, la gran estrella verdiblanca.

Manuel Pellegrini lo ha confirmado este miércoles en la rueda de prensa previa al partido ante el Sporting de Braga, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final. Por fin, Isco entra en una convocatoria desde que a finales de noviembre se lesionara en el partido ante el Utrecht, de la fase liga de la misma competición.

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"Ha ido dando pasos para avanzar en su recuperación, no hay que apurarlo más de la cuenta. La semana pasada estuvo en el viaje, esta semana entrenó todos los días y está dentro de los 23 que estan citados", decía el chileno.

En este sentido, Pellegrini añadió que "hay dos posiciones: una es el hecho de estar entre los citados, que es porque está en condiciones de jugar. Vamos viendo como se va dando el partido, no está para muchos minutos ni para el tiempo completo. Veremos si tenemos necesidad de usarlo mas”.

Analizando aún sus posibilidades, Pellegrini comentó que "no tuvimos que dejar a nadie afuera, quedaba un espacio y era bueno que lo usara él. Déspues veremos para que rato está. Son las variables que vamos a ir viendo. No queremos exigirle antes de tiempo"

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La difícil temporada de Isco

En el mes de agosto, cuando el Betis jugó ante el Málaga CF un Trofeo Costa del Sol a priori muy emotivo para él, la temporada de Isco Alarcón comenzó a truncarse. El de Arroyo de la Miel se lesionó en La Rosaleda antes de que comenzara de forma oficial la temporada.

Regresó a finales de noviembre con una performance espectacular. Isco debutaba en LALIGA EA SPORTS 2025/26 en el partido ante el Girona. En los prolegómenos, se anunciaba su renovación hasta 2029, el malagueño salió al césped en la segunda parte y demostró que por muchas lesiones que se sufran, la calidad no se pierde.

Sin embargo, cuatro días más tarde fue víctima de una de las jugadas más desafortunadas de la historia del club. Sofyan Amrabat le propinó una patada salvaje nada más comenzar el partido ante el Utrecht, y los dos jugadores béticos se lesionaron. Este jueves se cumplen 140 días del desafortunado impacto. El marroquí no volvió a jugar como verdiblanco hasta marzo, y se espera que antes de que acabe abril Isco vuelva a un partido oficial. ¿Jugará este jueves ante el Sporting de Braga? Ese es el siguiente paso, pero todo dependerá del desarrollo de un encuentro que, a buen seguro, será de máxima tensión.