Pepe Jiménez Sevilla, 10 ABR 2026 - 11:20h.

Isco da la última hora de su lesión y reconoce sus "ganas" de Betis: "Sigo teniendo molestias"

Isco Alarcón se ejercitó este viernes con medias y espinilleras, detalle que no contaba hasta ahora

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Hay detalles, más con Isco Alarcón, que no deben ser obviados. El capitán del Betis volvió a ser el gran protagonista de la sesión de este viernes y lo hizo, además, con una situación que no había mostrado hasta ahora: espinilleras y medias para que el '22' empiece a probarse.

Como se pudo ver en el poco tiempo que las cámaras pudieron presenciar el entrenamiento del Betis, el mediapunta malagueño se ejercitó este viernes con sus compañeros con las medias y las espinilleras colocadas, algo que no había hecho hasta ahora.

A diferencia de muchos de sus compañeros, algunos incluso con calcetines cortos, Isco Alarcón lucía unas medias negras altas, cubriéndose unas espinilleras que, además, tienen cierto interés. Porque el mediapunta desliza una de sus protecciones -la de la pierna izquierda- para poder compatibilizarla con la placa que le instalaron en una de sus operaciones.

El propio futbolista contaba esta historia en su documental y advertía que necesitaba un periodo de tiempo para adaptarse a esta ubicación, ya que no es, ni mucho menos, la habitual para este tipo de protecciones.

Este indicio ni mucho menos apunta a una vuelta inminente del futbolista, que confesaba en Portugal que aún sentía algunas molestias, pero sí confirma lo que explicaba Manuel Pellegrini hace algunas semanas, que decía que el retorno de Isco Alarcón dependía de "la reacción a las diferentes cargas" a las que se fuese sometiendo.

Lo que sí es evidente es que Isco Alarcón continúa probándose, continúa entrando, cada vez más, en los entrenamientos del Betis y es que el capitán verdiblanco está deseoso de ayudar a sus compañeros y aunque el tiempo aprieta y los encuentros cada vez son menos, nadie podrá borrarle la ilusión de jugar antes de que acabe el curso. Ya lo saben, en esta vida la esperanza es lo último que se pierde.