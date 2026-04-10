Pepe Jiménez Sevilla, 10 ABR 2026 - 11:04h.

Bakambu vuelve a ejercitarse con el Betis a la espera del reencuentro con La Cartuja

Junior Firpo y Ángel Ortiz, ausencias en la sesión del Betis

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El Betis, tras la sesión de recuperación -tras la cita ante el Braga- de este pasado jueves, volvió al trabajo con normalidad este viernes con una sesión en la que Manuel Pellegrini pudo contar prácticamente con todos sus jugadores. Junior Firpo y Ángel Ortiz, únicas ausencias de la jornada.

Con Lo Celso cada vez más integrado y apuntando a la convocatoria ante Osasuna, con Isco Alarcón sumando sensaciones con sus compañeros y con Bakambu, tras todo lo ocurrido en las últimas semanas, volviendo con el grupo, Manuel Pellegrini ha dirigido la penúltima sesión antes de visitar a Osasuna con casi todos sus jugadores.

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Los únicos ausentes en la sesión han sido Ángel Ortiz, que continúa recuperándose de la lesión sufrida en San Mamés, y Junior Firpo, futbolista que como ya adelantó Manuel Pellegrini en sala de prensa, necesitará algunas semanas para volver con el grupo.

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El Betis, ante la duda de las rotaciones

Con todos estos jugadores disponibles, Manuel Pellegrini podrá seguir utilizando sus habituales rotaciones cuando LALIGA y la Europa League se cruzan. El chileno ha destacado en las últimas semanas la importancia de seguir vigentes en ambas competiciones, por lo que será crucial tener a todos enchufados en estos momentos tan importantes.

Tras el empate en Portugal, y con la necesidad de ganar en La Cartuja el próximo jueves, parece que Manuel Pellegrini introducirá rotaciones en todas las líneas y jugadores como Valles, Llorente, Valentín Gómez, Altimira e incluso Pablo García podrían optar a un puesto en el equipo titular.

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Mientras Lo Celso apunta a ser la gran novedad en la convocatoria, en el once habrá que esperar a la decisión de Manuel Pellegrini con Bakambu, futbolista que bien podría dar descanso al Cucho Hernández, pero que también deberá reposar lo ocurrido con su selección la pasada semana.