Pepe Jiménez Sevilla, 10 ABR 2026 - 08:22h.

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Osasuna sueña con Europa; el Betis, con un ojo puesto en el jueves

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Arranca el tramo decisivo de la temporada y ahora cada encuentro, aunque siga ofreciendo los mismos puntos, toma un valor totalmente diferente. Este domingo Osasuna recibe al Betis en una cita en la que se enfrentan dos sueños muy diferentes: estar en Europa el próximo año... y seguir ahí este mismo curso.

Osasuna llega a la cita tras haber sumado dos empates, dos derrotas y una única victoria en sus últimos cinco encuentros, pero con las opciones de pelear por Europa prácticamente intactas. El sueño sigue vivo.

El Betis, por su parte, acude a El Sadar en mitad de la eliminatoria ante el Braga, que arrancó con un empate en Portugal, y posiblemente en uno de sus peores momentos futbolísticos de la temporada. Seguir en la quinta plaza es casi una obligación después de todo.

¿Qué alineación presentará Osasuna ante el Betis?

Para la cita de este domingo, Alessio Lisci no podrá contar con dos jugadores muy importantes como Boyomo, por acumulación de tarjetas, ni Osambela, por sanción; además de seguir, como es conocido, sin poder alinear a Iker Benito.

A pesar de ello, esperamos un once reconocible con Herrera en portería; Rosier, Catena, Herrando y Galán en la zaga; Moncayola, Oroz e Iker Muñoz por dentro; Rubén García y Víctor Muñoz en las bandas, y arriba, en punta, Budimir.

¿Cuál será el once del Betis ante Osasuna?

En términos verdiblancos, las rotaciones son casi más importantes que las ausencias. Pellegrini seguirá sin poder alinear a Isco Alarcón que acompaña en la lista de ausencias a Junior Firpo, baja para varias semanas, y a Ángel Ortiz, lesionado desde San Mamés. Lo Celso podría ser la gran novedad en la convocatoria.

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Con la importancia de la cita del jueves, esperamos rotaciones en todas las líneas. Valles estará en portería; Bellerín, Llorente, Natan -sancionado en Europa- y Valentín Gómez formarán la defensa; Sofyan Amrabat, Altimira y Pablo Fornals aparecerán por dentro; Antony irá a una banda, Abde o Fidalgo estarán en la otra (el mexicano cedería su puesto a Fornals) y el Cucho actuará de '9'.

A pesar de ello, resulta altamente complicado acertar el once de Pellegrini, ya que el chileno también podría reservar a Fornals y colocar a Deossa o incluso colocar a Pablo García en una banda ante el cúmulo de encuentros importantes.