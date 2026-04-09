Pepe Jiménez Sevilla, 09 ABR 2026 - 17:35h.

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La Policía defiende sus actuaciones ante las quejas surgidas en Sevilla

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La cita del Betis ante el Braga este pasado miércoles trajo un primer e interesante asalto entre ambos equipos, un curioso acto entre Abde y Cucho Hernández y, tras la misma, una queja verdiblanca por el trato recibido por sus aficionados en Portugal. La Policía de Braga, ante las últimas noticias, no ha dudado en responder y defender sus medidas.

Según diferentes fuentes, el Betis ha elevado una queja a la UEFA debido al trato recibido por sus seguidores en Portugal, alegando fuertes controles policiales, problemas de acceso e incluso disputas por vestimenta.

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Ante estas acusaciones, una fuente de la Seguridad Pública de Braga (PSP) ha atendido al medio portugués A Bola defendiendo al cuerpo de todo lo recibido.

La citada fuente asegura que las medidas tomadas en la previa del encuentro eran "las que se consideraban necesarias para garantizar las buenas prácticas inherentes al comportamiento de los aficionados en un evento deportivo", explicando que, en las horas previas, la afición bética comprometió la seguridad con "espectáculos pirotécnicos".

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"Durante la concentración de aficionados del Betis en el centro de la ciudad, en las horas previas al partido, se produjo un espectáculo pirotécnico , y lo mismo ocurrió, casualmente, en el camino hacia el estadio. Por lo tanto, el control de seguridad, que llevan a cabo los auxiliares de seguridad en las puertas de acceso al recinto, tuvo que ser aún más riguroso para mitigar cualquier posible problema dentro del estadio", se puede leer en el citado medio.

Igualmente, A Bola asegura que el cuerpo de Policía ha emitido varias denuncias e incautó varios tipos diferentes de materiales pirotécnicos, a la vez que detuvo a un seguidor portugués de 82 años por venta ilegal de entradas.