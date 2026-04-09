Basilio García Sevilla, 09 ABR 2026 - 10:31h.

Hubo dos precedente, en mayo y septiembre de 2024, que desataron la ira del entrenador chileno

Manuel Pellegrini responde a lo del Cucho y Abde: "Es bien fácil"

Compartir







El Real Betis Balompié se trajo este miércoles un buen resultado de Portugal, un empate a un gol ante el Sporting de Braga que deja las espadas en todo lo alto en la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Europa League para que se decida el próximo jueves en el Estadio de La Cartuja ante decenas de miles de béticos.

El gol del Real Betis llegó desde el punto de penalti. Ez Abde fue objeto de falta dentro del área, y el marroquí quiso ser el lanzador, pero Manuel Pellegrini lo impidió. Tomó el balón, pero Cucho Hernandez, el designado, le arrebató el esférico con la ayuda de Marc Bartra para chutar y marcar el tanto del empate. No había que arriesgarse, el entrenador señaló desde la banda que debía ser el colombiano el que lanzara y el capitán colaboró para que así fuera, pero lo cierto es que Abde ni siquiera celebró el gol de su compañero, visiblemente enfadado. Tras el partido, eso sí, el club compartió una foto de los dos protagonistas junto al avión que desplazó al equipo a Sevilla.

“Es bien fácil. El designado para tirarlo es el Cucho, él tiene la responsabilidad y lo hizo él", sentenció Pellegrini en la rueda de prensa posterior al partido. Esto no es la primera vez que sucede, pues hay dos precedentes similares que acabaron en penalti fallado por Abde cuando no le tocaba a él lanzarlo. Son, por cierto, los dos únicos que ha lanzado el futbolista en la élite.

"No va a volver a suceder"

Fue en la temporada pasada cuando Pellegrinia advirtió que no iba a volver a suceder algo similar, concretamente el 29 de septiembre de 2024 en la visita del RCD Espanyol al Benito Villamarín. Omar hizo un penalti sobre Abde y el jugador marroquí cogió el balón y decidió lanzarlo pese a que el encargado era Gio Lo Celso, encontrándose con la parada de Joan García.

El partido acabó decidiéndolo el propio Lo Celso con un gol en el minuto 85, un sufrimiento innecesario y un berrinche para Pellegrini. “No me ha gustado y no va a volver suceder. Siendo lo Lo Celso el lanzador, y en el momento que anda, no debe haber un cambio de lanzador. Tenga por seguridad que es la ultima vez que va a pasar", comentaba el entrenador en la rueda de prensa posterior.

"El penal lo más importante es que en el entretiempo ni tocamos le tema. Lo aclaremos en la semana. No quería que tuviese un efecto psíquico ni en Abde ni en el equipo. Se equivocó Lo Celso, se equivocó Abde y lo conversaremos. Me alegro por Abde, el año pasado lo despidió con silbidos en una situación simular y y hoy se mereció la ovación. Fue una inmadurez del momento, pero ha mejorado mucho parte mental", añadió.

Y es que, en mayo de ese mismo año, en el tramo final de la campaña anterior, sucedió lo mismo en un partido ante la Real Sociedad en el Villamarín. La secuencia es la misma, penalti por manos con intervención de Abde y el magrebí convence a Fekir y a Ayoze, que debía lanzarlo, para tirarlo él. Lo lanzó estrepitosamente mal y Remiro le sacó el intento de panenja que realizó. La Real ganaba 0-2 y era la opción de meterse en el partido, algo que no se produjo. "Nos hubiera metido en el partido. No sé por qué tiró el penalti Abde, no era él el encargado pero los compañeros se lo dejaron porque lo pidió. Desgraciadamente lo golpeó defectuosamente. Hay que asegurar el tiro de penal en un momento delicado", dijo entonces el chileno.

Ahora, Pellegrini ha cumplido su promesa de no dejar que ningún futbolista se salta lo dispuesto por el cuerpo técnico con respecto al lanzador desde el punto de penalti. Abde se enfadó, Cucho Hernández marcó y el Betis tiene muchas opciones de estar en las semifinales de la UEFA Europa League.