Pepe Jiménez Sevilla, 08 ABR 2026 - 20:22h.

Alerta para Manuel Pellegrini: los cinco apercibidos que pueden perderse la vuelta ante el Braga

Abde provocó el penalti y le negó el lanzamiento al Cucho, que acabó anotando

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La historia, ahora, tiene mínima importancia, pero no por ello deja de ser llamativa. Abde, atacante del Betis, protagonizó un curioso momento previo al tanto del Cucho Hernández ante el Braga al solicitar el penalti que provocó... y que acabó lanzando el colombiano.

Abde no tuvo duda alguna. Tras un excelente contragolpe, el marroquí era derribado en el área y el árbitro señalaba los once metros. El ex de Osasuna cogió el balón e iba, decidido, hasta el punto de penalti. La aparición del Cucho no le cambió la idea.

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El marroquí llegó hasta el punto de penalti, colocó el balón en el punto de lanzamiento y cuando tenía arrancada su carrerilla, volvió a aparecer el Cucho Hernández, que agarró la pelota y empezó a prepararse para lanzar.

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La imagen parecía surrealista y es que mientras el árbitro ordenaba al meta, ambos parecían prepararse para lanzar. Apareció entonces Marc Bartra.

Marc Bartra confirmó; Antony animó

El zaguero, como capitán, se acercó al punto de penalti y solicitó a Abde que abandonase la zona, confirmando así la orden llegada desde el banquillo, que no era otra que el Cucho Hernández fuese el encargado de lanzar.

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Abandonaba el punto de penalti Abde haciendo señas al vestuario, preguntándose la razón de dicha decisión, cuando aparecería en escena Antony, hombre que se encargó de animar al exazulgrana y pedirle tranquilidad en este momento tan importante.

El Cucho Hernández no perdonaría, anotaría un precioso tanto y mientras la mayoría celebraban, Abde se marchaba, cabizbajo, hacia su campo, evitando celebración alguna con sus compañeros hasta que Marc Roca se acercase a él.

Por suerte, como decíamos, esta historia quedará en nada. Abde olvidará lo ocurrido, todos le restarán importancia y lo realmente importante es que el Cucho Hernández consiguió empatar un encuentro que no tenía demasiada buena pinta para el Betis.