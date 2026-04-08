Diego Páez de Roque 08 ABR 2026 - 19:04h.

El futuro de Rober González pasa por la salvación del Real Zaragoza

El segundo movimiento clave de Lalo Arantegui en el Real Zaragoza

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El Real Zaragoza está cada vez más lejos de la salvación. Aunque todavía quedan muchos puntos por delante, el equipo aragonés debe mejorar respecto al último partido, donde cayó en casa contra el Mirandés, para lograr la permanencia de LALIGA Hypermotion.

Sin embargo, no son malas todas las últimas noticias que rodean al Real Zaragoza. La dirección deportiva acertó de pleno con la incorporación de Rober González, quien está demostrando un gran rendimiento.

El extremo emeritense no tardó en hacerse con un puesto en el once titular del Real Zaragoza. Llegó a finales de enero en calidad de cedido desde el NEC Nijmegen y, aunque no disputó ni un minuto en su primer encuentro, a partir de entonces ha sido titular en todos los partidos.

El plan del Real Zaragoza con Rober González

La conexión entre el atacante y el club aragonés no solo se ha notado en el césped, sino también lejos de los terrenos de juego. El jugador está muy contento en la ciudad y en el Zaragoza, hasta el punto de que su continuidad para la siguiente temporada no está descartada.

Sin embargo, esta decisión no depende solo del futbolista y el club, sino que también debe tener el visto bueno de su actual club, el NEC Nijmegen, con el que todavía tiene un año más de contrato. Es por ello que lo más probable es que, si continua en el Zaragoza, sea a través de un traspaso.

Pero si hay algo que será clave en el futuro de Rober González será el final de temporada del Real Zaragoza, dependiendo de si el equipo termina descendiendo a Primera RFEF o si se queda en LALIGA Hypermotion, ya que únicamente si se queda en Segunda División podrá mantener al futbolista según informa El Periódico de Aragón.

El Betis, pendiente de Segunda División

Quien también estará pendiente del futuro del Real Zaragoza y de Rober González es el Real Betis. El extremo formó parte de la cantera del equipo rojiblanco e incluso ha llegado a disputar algunos partidos de LALIGA.

Tras la venta de Rober González, los del Benito Villamarín se guardaron un 40% del pase del futbolista, por lo que podría llevarse un pellizco si se termina concretando el traspaso. Además, el club sevillano también posee una opción de recompra por 1,8 millones de euros.