Ángel Cotán 08 ABR 2026 - 15:14h.

El 'Panda' recuerda su etapa como blanquillo

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ZaragozaBorja Iglesias es uno de los futbolistas más especiales de LALIGA. El 'Panda' vuelve a demostrar una gran versión bajo las órdenes de Claudio Giráldez. Un buen hacer que le han abierto de nuevo las puertas de la Selección Española, aunque lo cierto es que está haciendo lo que mejor sabe: marcar goles. En Zaragoza comenzó su andadura profesional... y allí también vivió su peor noche.

En una interesante charla concedida a Fútbol Emotion, Borja Iglesias muestra las botas que ha usado a lo largo de su carrera y analiza lo vivido con ellas. Sus inicios fueron en el Real Zaragoza, equipo en el que dejó de usar cordones: "Buena bota. Este año, yo nunca había jugado sin cordones, hasta que usé esta. Nunca dejé de usarlas ya. Estoy comodísimo, me encantan y metí un montón de goles con estas encima, qué te voy a decir".

La Romareda, como ha reconocido en anteriores ocasiones, siempre estará en su corazón. El 'Panda' inició sus pasos profesionales defendiendo el escudo del león: "Fue bonito, muy especial. Prácticamente en todas las entrevistas tengo mi momento para reflexionar sobre mi etapa en el Zaragoza. Era la primera profesional realmente, era un reto gigante. Venía de jugar mucho en Segunda 'B', pero era mi momento de 'vamos a ver si realmente estoy capacitado para esto'".

El peor momento de Borja Iglesias en el fútbol

Allí, además de gozar de una gran oportunidad en la élite nacional, Borja Iglesias también disfrutó de todo lo que rodea al club maño: "Aunque esté en Segunda, la atmósfera que se respira, la ciudad, el club... tiene como un aura de Primera. Estuve muy a gusto durante toda mi etapa allí, pero sí que es cierto que me daba un poco de vértigo cuando llegué la situación de ser el número nueve del Real Zaragoza. Era muy peleón, iba con todas las ganas y luego el equipo cogió una dinámica y un tono precioso".

Aunque no todo fue bonito. El delantero santiagués ubica en Zaragoza su peor momento en el fútbol. Unos playoffs de ascenso a LALIGA EA Sports siguen marcándole: "Buah. Yo creo que es el momento más duro de mi carrera, sin duda es el que recuerdo... te diría como una mezcla entre tristeza y no sé. Estaba feliz por lo que habíamos conseguido, por todo lo que había sido el año, pero estaba muy triste. Creo que es de las noches más tristes que he vivido en mi carrera como futbolista. Me acuerdo estar en el sofá de mi casa con mi madre llorando toda la noche. Estuvo cerca".