Ángel Cotán 18 MAR 2026 - 16:39h.

El central batalló con El Panda en Balaídos

Bragarnik aclara la operación de Álvaro Núñez y avanza el futuro de Eder Sarabia: "Mi convicción"

Compartir







VigoLa rivalidad se queda en el campo. Moussa Niakhaté y Borja Iglesias protagonizaron un vibrante duelo en Balaídos en el primer asalto de los octavos de final de la UEFA Europa League. En el duelo del pasado jueves, con amargo sabor para el Celta de Vigo por el postrero tanto de Endrick, el Panda fue expulsado y causará baja en Lyon. Una ausencia que el rival de los olívicos lamenta en público.

El defensa senegalés del Lyon Moussa Niakhaté reconoció que, en vísperas del duelo de vuelta de octavos de final de la Liga Europa contra el Celta de Vigo, su equipo atraviesa "un momento importante", pero señaló que "no será decisivo" porque no se conforman con llegar a cuartos, quieren ir más lejos.

"Espero que me pregunten más veces si es el partido más importante de la temporada, eso significará que seguimos avanzando. Esta competición es importante para nosotros, no nos conformamos con llegar a cuartos", dijo en la rueda de prensa previa al duelo contra los gallegos. El senegalés aseguró que su objetivo será "repetir el 90 % de lo que se hizo en la ida" en Vigo, cuando arrancaron un empate en el tramo final gracias a un gol de Endrick.

Niakhaté lamenta la baja de Borja Iglesias en el Lyon - Celta

"Hicimos las cosas bien, tuvimos intensidad, ganamos duelo, presionamos alto, tuvimos la posesión y creamos ocasiones. Nos faltó la eficacia de cara al gol. Tuvimos muchas oportunidades y solo marcamos un gol. Tenemos que estar más serenos en el último gesto", dijo.

El defensa firmó que el equipo aprendió mucho de la eliminación el año pasado en cuartos de final contra el Manchestar United, derrotados en la prórroga. Sobre la ausencia de Borja Iglesias, con quien protagonizó un duelo futbolístico en la ida, dijo: "Es una pena que no esté, es un gran jugador y me gusta afrontar a los mejores. Además, es una gran persona, tuve la ocasión de hablar con él. Pero el que pongan también será muy bueno, mi forma de afrontar el duelo no cambia".