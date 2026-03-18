Ángel Cotán 18 MAR 2026 - 15:39h.

El mandamás del Elche aborda dos temas de interés

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Vigo / BizkaiaMañana intensa en el Martínez Valero. Allí, Christian Bragarnik ha comparecido este miércoles en sala de prensa para abordar la crisis de resultados que atraviesa el Elche CF en LALIGA EA Sports. El mandamás del club ilicitano trató de arrojar luz a asuntos de interés como el futuro de Eder Sarabia, relacionado a otros banquillos nacionales, así como la operación de Álvaro Núñez, a la palestra nuevamente por un interés sobre Aleix Febas.

Bragarnik explicó que el Elche dispone de opciones de compra sobre Víctor Chust, cedido por el Cádiz, y Rafa Mir, a préstamo por el Sevilla, y que su posible continuidad se analizará al margen de la situación deportiva. "Evaluaremos con sus agentes si es para que continúen o para negocio", señaló el empresario.

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En relación con la situación judicial de Rafa Mir, para quien la Fiscalía solicita diez años y medio de prisión por un presunto delito de agresión sexual y otro de lesiones, Bragarnik recordó la presunción de inocencia del futbolista y afirmó que está deseando "demostrar su inocencia".

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El Elche aclara la operación de Álvaro Núñez y el futuro de Eder Sarabia

A renglón seguido, Bragarnik abordó la posible salida de Febas aclarando la operación que cerrando Elche y Celta de Vigo por Álvaro Núñez: "Creo que lo del Espanyol no es verdad. Hemos hecho una oferta y estamos convencidos en su continuidad. La respuesta era que querían esperar a final de temporada y creo en la buena fe del jugador. Es una situación diferente a la de Álvaro Núñez".

El tema estrella giró sobre el futuro de Eder Sarabia. Aunque venido a menos por su encontronazo con Ernesto Valverde en San Mamés, el técnico del Elche fue relacionado con el banquillo del Athletic. El mandamás ilicitano tiene claro cuál será su equipo la próxima temporada: "Mi convicción es que Eder Sarabia va a seguir incluso la temporada que viene. Luego todo es fútbol y todo puede pasar".