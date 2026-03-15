Joaquín Anduro 15 MAR 2026 - 21:07h.

Álvaro Núñez se estreno en el Celta y lo hizo como titular

El uno por uno y las notas del Celta de Vigo ante el Betis con dos cracks y un suspenso

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El Celta de Vigo igualó 1-1 en una visita al Real Betis enmarcada en medio de la eliminatoria ante el Olympique de Lyon en los octavos de final de la Europa League con la novedad de Álvaro Núñez, que pudo debutar al final con el equipo celeste. El defensa vasco fue incluso titular en La Cartuja y dejó buenas sensaciones antes de confirmar, tras el encuentro, que no habían sido dos meses fáciles entre su lesión y la mudanza.

"Yo, contento por el debut. Han sido dos meses o así que no han sido fáciles con la lesión, el cambio y con todo. Muy contento, feliz de poder debutar con esa camiseta y a seguir demostrando", destacó el bilbaíno en Movistar+ a pie de campo.

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Álvaro Núñez reconoció que el Celta había ido de más a menos en el partido y que habían tenido ocasiones en la primera parte para haber sacado algo más: "Creo que el primer tiempo que hemos hecho ha sido espectacular. Creo que hemos tenido ocasiones claras para un resultado más abultado y éramos conscientes en el descanso de que, cuando perdonas, al final el Betis aquí con su gente, con el equipazo que es, iban a apretar. No hemos podido sentenciar y tenemos que darle importancia a los pequeños detalles porque no podemos dejar a estos rivales vivos. Luego nos ha tocado sufrir un poco, algo normal".

El aviso de Álvaro Núñez al Celta

El zaguero también dio un toque de atención por no haber sido capaces de manejar mejor los últimos minutos para no terminar sufriendo tanto en La Cartuja: "Al final ellos apretaban aquí mucho con su gente. Creo que tenemos que ser más inteligentes y gestionar mejor esos últimos minutos".

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"Vienes contra un rival europeo fuera de casa y con un punto tras no haber podido ganar pues lo importante es no perder. Y esos últimos minutos creo que los podemos gestionar mejor", reflexionó Álvaro Núñez, que no pudo ver el fuera de juego de Borja Iglesias en el gol anulado y que finalizó reconociendo estar "muy ilusionado" con la vuelta en Lyon del próximo jueves.