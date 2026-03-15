Alineaciones confirmadas del Betis - Celta de Vigo de la jornada 28 de LALIGA EA Sports

Álvaro Borrego 15 MAR 2026 - 17:11h.

Antony partirá como suplente

Sofyan Amrabat vuelve a una convocatoria del Betis 107 días después

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Real Betis y Celta de Vigo miden sus fuerzas este domingo en La Cartuja, a partir de las 18.30 horas, en el duelo correspondiente a la jornada 28 de LALIGA EA Sports. Un duelo que puede ser decisivo en la lucha por la Champions, dado que la quinta posición cuenta cada día con más posibilidades de brindar una plaza para la próxima edición del máximo torneo continental. Manuel Pellegrini y Claudio Giráldez pondrán en liza sus mejores argumentos, con el fin de obtener un triunfo catalogado de "seis puntos", habida cuenta que también está en juego el golaveraje particular. Con Isco Alarcón, Miguel Román o Lo Celso como principales ausencias, pero con incontables alicientes para disfrutar de uno de los encuentros más atractivos del fin de semana. Y con un ojo puesto en la vuelta de la Europa League del próximo jueves. Antony Matheus, suplente.

El once del Betis

La gran sorpresa en el Betis es la suplencia de Antony Matheus. El brasileño arrastra problemas en el pubis desde el mes de diciembre y le cuesta más de lo normal recuperar de jueves a domingo. Como ya ocurriese en Getafe, el entrenador dosificará sus esfuerzos. Junior Firpo tendrá una reválida en el centro del campo. Aitor Ruibal volverá a jugar como extremo, con Héctor Bellerín en el lateral.

En el plano verdiblanco, además de las citadas ausencias, Manuel Pellegrini no puede contar con Diego Llorente, aún convaleciente de un golpe sufrido frente al Panathinaikos. Tampoco está el canterano Pablo García, que este sábado participó con el filial frente al CE Europa. Entre los cambios obligados y la necesidad de mover el árbol -para espolear al equipo-, el técnico chileno introduce un total de cinco novedades respecto al último compromiso continental.

Así, el Real Betis sale con: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Junior Firpo; Marc Roca, Fidalgo, Fornals; Aitor Ruibal, Ez Abde y Cucho.

En el banquillo estarán Adrián, Pau López, Altimira, Antony, Chimy Ávila, Bakambu, Ricardo Rodríguez, Valentín, Amrabat, Riquelme, Valentín, Deossa y Ángel Ortiz.

La alineación del Celta de Vigo

Claudio Giráldez sale con Radu; Mingueza, Álvaro, Starfelt, Marcos Alonso, Carreira; Hugo Sotelo, Fer López; Pablo Durán, Hugo Álvarez y Ferran.