Diego Llorente, baja para el Betis - Celta

Álvaro Borrego 14 MAR 2026 - 12:27h.

Amrabat suma una sesión más con el grupo y podrá reaparecer

El Betis se queda sin gol

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Diego Llorente será baja segura para el duelo de este domingo en La Cartuja. El central, que tampoco podrá estar el jueves ante el Panathinaikos por sanción, fue la principal ausencia del Real Betis en el entrenamiento de este sábado, por lo que no podrá estar ante el Celta de Vigo. Sufrió un golpe el pasado jueves y se ha tratado con los recuperadores, de ahí que sea baja confirmada. Así, se podrá producir la más que probable entrada de Marc Bartra en el once, formando pareja en el eje de la defensa junto a Natan.

Tampoco ha estado Pablo García, que viajó desde Atenas directamente para incorporarse a la concentración del Betis Deportivo, que este sábado a las 14:00 horas vuelve a jugar una final por la permanencia. La gran noticia de la jornada es la continuidad de Sofyan Amrabat, que acumula una sesión de trabajo más junto al grupo y podría reaparecer este mismo fin de semana si Manuel Pellegrini lo estima oportuno.

De esta manera, a expensas de saber lo que ocurre con Diego Llorente, Isco Alarcón y Gio Lo Celso se quedarían como los únicos lesionados del Betis. Las voces más optimistas señalan a mediados de abril, justo en unos presumibles cuartos de final de la Europa League, cuando se pueda materializar la reaparición de Isco Alarcón, aunque ninguna de las voces consultadas se atreve a decir con certeza cuándo se materializará la tan anhelada vuelta. Sea como fuere, el pasado viernes Manuel Pellegrini arrojó algo más de luz. Y, si todo va según lo previsto, su regreso podría consumarse después de Semana Santa.

"También ha ido evolucionando bastante bien en su recuperación. No estará antes (del parón). Después del parón veremos si se logra integrar a los trabajos grupales. Una vez se integra al grupo siempre son una o dos semanas para recuperarse. Tanto él como Gio ninguno de los dos está para antes del parón", explicaba la semana pasada Manuel Pellegrini, quien señaló que a principios de abril el malagueño podría estar de vuelta al grupo.