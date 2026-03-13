Álvaro Borrego 13 MAR 2026 - 10:24h.

Cuatro meses después el Betis enlaza dos partidos sin ver portería

El Real Betis se quedó sin marcar este jueves ante el Panathinaikos, algo que no hacía en el torneo continental desde el 0-0 contra el Genk del pasado mes de octubre, y sumó su segundo partido consecutivo sin ver portería, ya que venía del doloroso varapalo sufrido en el Coliseum ante el Getafe, en la jornada 27 de LALIGA EA SPORTS. Más de 130 minutos sin ver portería, desde la primera mitad del derbi, que acentúan las dudas que giran en torno al equipo.

Hacía más de cuatro meses que el Real Betis no enlazaba dos partidos seguidos sin anotar gol, desde que el 23 de octubre de 2025 empatase contra los belgas en la fase de liguilla de la Europa League y cuatro días más tarde cayese derrotado contra el Atlético de Madrid en La Cartuja.

Aquel resultado privó al conjunto de Manuel Pellegrini de batir su mejor racha histórica de partidos seguidos marcando en la competición doméstica, aunque igualó los 18 de 1935, cuando logró su primer y único título liguero. Con aquel 0-0 frente al Genk los verdiblancos se quedaron a un partido de igualar su mejor serie histórica de partidos marcando en todas las competiciones, que sigue estando en los 33 logrados en la 96/97.

Lo cierto es que este jueves, contra el Panathinaikos, no mereció perder, pero tampoco ganar. Aun así realizó 11 remates y el triple de disparos a puerta (6) que el rival, siendo Cucho Hernández el autor de las dos más claras del Real Betis. Como ocurriese en Getafe, al equipo le faltó claridad en los metros finales y sobre todo calidad en el juego, quedándose sin ideas cada vez que rondaba el área contraria.

Este domingo, contra el Celta de Vigo, los verdiblancos tratarán de cortar su racha en el que se antoja como uno de los partidos más complejos de la temporada, contra su gran rival directo por la quinta plaza, que podría dar un boleto para la próxima edición de la Champions League.