El Big Data predice los cuartos de final de Europa League: el porcentaje que da el pase al Betis y deja fuera al Celta

El Real Betis cayó derrotado este jueves en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League ante el Panathinaikos. Los de Manuel Pellegrini jugaron durante casi media hora con un jugador más y cuando el encuentro se encaminaba al minuto 90 sin goles en el marcador, Diego Llorente cometió un penalti sobre Swiderski, delantero del equipo griego, que manda la eliminatoria con 1-0 a La Cartuja.

En un primer momento, el colegiado, Simon Marciniak, no señaló infracción en la jugada, pero su compañero del VAR le avisó para que acudiese al monitor a revisar la acción. Fue entonces cuando el polaco mandó el esférico al punto de penalti y, además, mostró la segunda cartulina al central madrileño, que no podrá jugar el partido de vuelta en Sevilla.

El análisis de Mr. Asubío sobre el penalti de Diego Llorente

Mr. Asubío, ex árbitro y colaborador de ElDesmarque, ha analizado la acción y concluye que el zaguero está "bien expulsado" después de la b que efectuó en el Estadio Olímpico de Atenas, aunque asegura que este tipo de lances "deberían quedar en un derribo residual a no ser que lleven aparejadas la amonestación o la tarjeta roja", como ocurrió en este caso con la doble amarilla al bético.

"Es de amonestación, es una entrada temeraria y el compañero de Simon Marciniak hace bien mandarlo al monitor. Deja de ser residual para ser punible por conllevar tarjeta amarilla y es la segunda de Diego Llorente. Está bien expulsado el bético", se puede escuchar en el vídeo que encabeza esta noticia.

Manuel Pellegrini se mostró bastante disconforme en la rueda de prensa posterior al choque con el penalti que les habían señalado. "Sensaciones encontradas. Desde el primer minuto salimos a ganar el partido y tuvimos ocasiones para haberlos hecho, especialmente en el primer tiempo. Hemos perdido un partido en un penal intranscendente, chocan los dos jugadores y se cobra penalti. Así es el fútbol, tenemos 90 minutos para dar la vuelta en casa a un partido que defiende muy bien”, indicó en la comparecencia con los medios.