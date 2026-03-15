Joaquín Anduro 15 MAR 2026 - 13:35h.

Giráldez analiza la situación de los dos fichajes invernales junto a Fer López

Claudio Giráldez compara al Betis con el Real Madrid y elogia a Pellegrini: "Le doy mucho valor"

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El Celta de Vigo se movió en el pasado mercado invernal con hasta tres novedades al sumar al regreso de Fer López los fichajes de Matías Vecino y Álvaro Núñez. Dos futbolistas con los que Claudio Giráldez mira al partido del Betis y a la vuelta frente al Olympique de Lyon de forma muy distinta, entre la veteranía del uruguayo ya asentado en el equipo vigués y la espera por el vasco, que arrastra una pubalgia de su etapa en el Elche.

En rueda de prensa este sábado, el técnico de Porriño analizó la situación de cada uno de ellos, arrancando por un Matías Vecino que cuajó una gran actuación ante el Lyon en Balaídos: "Bien, creo que hizo un partido muy completo. Hablamos mucho con él de lo que creemos que nos puede aportar y seguir evolucionando como jugador para ayudarnos. Evidentemente, tiene una experiencia y un liderazgo innatos que nos ayuda en este tipo de partidos".

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"Creo que en el momento que nos quedamos con uno menos se multiplicó y fue capaz de ayudarnos todavía más. Es un jugador con un poso terrible que nos ayuda mucho en la falta de experiencia que a lo mejor podamos tener en la plantilla o, en concreto, en esa posición", declaró Claudio Giráldez sobre el charrúa, que suma ya tres titularidades en seis encuentros con la camiseta celeste y será aún más importante por la lesión de Miguel Román.

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El debut de Álvaro Núñez con el Celta, más cerca

Un impacto distinto al de Álvaro Núñez, que arrastra unos problemas físicos que le han impedido debutar hasta la fecha aunque podría estrenarse ante el Betis: "Está trabajando muy bien, le vemos bien físicamente que es lo importante. Llegó con el déficit de la pubalgia y eso requiere que vayas encontrando sensaciones acumulando entrenamientos con el grupo".

"Está cerca de su participación. Ha sido opción calentando en algún partido para entrar pero no es fácil entrar en las posiciones de atrás. Está cerca su oportunidad y también tenemos que tener paciencia con el momento de la temporada para que pueda darse la oportunidad", finalizó Giráldez.