El estadio del Celta no estará cerrado hasta el año 2027

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Las obras de Balaídos siguen avanzando a paso lento, pero seguro. Este jueves, durante el partido ante el Olympique de Lyon, los aficionados del Celta de Vigo pudieron comprobar de primera mano cómo la grada de Gol empieza a coger forma, con la estructura principal de la grada baja alcanzo su cota más alta para soportar, a su vez, la estructura de la grada superior.

El usuario 'Pepino celeste', que está siguiendo de primera mano el avance de las obras, publicó este jueves nuevas fotografías de cómo avanza esta nueva zona de Balaídos, que dejará por fin totalmente cerrado el estadio del Celta, a la espera de acometer posteriormente nuevas obras para ampliar aún más el aforo.

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Última hora de las obras de Balaídos

Cabe recordar que la grada de Gol será similar a la de Marcador. Es decir, que contará con una grada baja que rondará las 26 filas de altura con acceso desde cinco vomitorios para dar paso en su zona superior a una grada alta superior de otras 20 filas con otros cinco vomitorios. La grada contará con cerca de 7.000 asientos y tiene un presupuesto cercano a los 25 millones de euros.

Mientras tanto, el Celta ha instalado una grada supletoria justo delante de las obras con cerca de 400 asientos para dar calor y colorido a todo el recinto durante la presente campaña, ya que las obras de Gol no estarán terminadas hasta principios de 2027. Es decir, que el próximo curso arrancará de nuevo con la grada vacía de espectadores.

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Una vez concluida la obra de Gol, el estadio celeste quedará por fin completamente cerrado y cerca del terreno de juego. Aún así, las obras podrían dar un paso más en caso de que Vigo sea sede del Mundial 2030, pues tanto el alcalde como la Xunta de Galicia están convencidos de renovar la Grada de Tribuna, inaugura hace apenas diez años, para ganar 16.000 asientos y rondar los 42.000 espectadores que exige la FIFA para albergar encuentros mundialistas.