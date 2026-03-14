Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Real Betis

Suerte dispar para el Betis las últimas veces que recibió al Celta

Diego Llorente, ante el Celta
Diego Llorente, ante el Celta. Kiko Hurtado
Compartir

El Real Betis, que este domingo recibe al Celta de Vigo en La Cartuja, sólo ha perdido ocho de los 44 partidos oficiales disputados como local frente a los vigueses, contra los que además ha cosechado 25 victorias y 11 empates.

En el precedente más reciente, en noviembre de 2024, los equipos adiestrados por Manuel Pellegrini y Claudio Giráldez empataron un encuentro en el que los celestes se adelantaron por dos veces, gracias a Javi Rodríguez y Douvikas, pero en ambas igualaron los verdiblancos mediante Vitor Roque y Bartra.

El Betis perdió recientemente dos veces seguidas en casa ante los celestes: un doblete de Iago Aspas certificó el 0-2 de la campaña 21/22; y cayó por 3-4 la temporada siguiente, cuando marcaron los goles béticos Juanmi, Canales y Fekir e hicieron los tantos visitantes Larsen, Gabri Veiga (2) y Aidoo.

Antes de estos partidos, el cuadro vigués no vencía en el Benito Villamarín desde la jornada inaugural de la Liga 13/14, cuando los goles de Charles y Nolito superaron al tanto de Rubén Castro (1-2), y durante el siglo XXI, se registró sólo otro triunfo celeste, el de la temporada 05/06, cuando ganó por 0-2 gracias los tantos de Jorge Larena y Perera.

La primera victoria céltica en terreno verdiblanco fue con motivo de su cuarta visita, tras haber perdido los tres primeros encuentros de la serie, en la temporada 1942/43: un 1-3 rubricado con goles del bético Pololo y de los visitantes Del Pino, Roig y Ardévol.

Cuatro decenios más tarde, en 1982, el Celta ganó por la mínima -marcó Nene Suárez- en el Benito Villamarín, donde también venció en la campaña 95/96 por 0-3 -goles de Ángel Merino, Gudelj y Geli- y por idéntico tanteo en la 98/99, con tantos de Mekelele, Juan Sánchez y Cadete.

Temas