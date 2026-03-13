Álvaro Borrego 13 MAR 2026 - 12:25h.

El club solicita el apoyo de los béticos y acepta las críticas: "No estamos pasando por un buen momento"

¿Dónde está mi Betis?

La derrota sufrida ante el Panathinaikos ha agrandado todavía más las dudas en torno al Real Betis Balompié. Ya son cuatro los partidos que acumula el equipo sin conocer la victoria: la decepción frente al Rayo Vallecano, el petardazo del derbi, el varapalo en Getafe y el traspiés de la Europa League. Demasiados tropiezos para un equipo a las puertas del que debía ser el tramo final de temporada más ilusionante de la última década, con la posibilidad real de luchar por una plaza Champions League y aspirar a lo más alto en la segunda máxima competición continental. Una serie de resultados que ha generado un clima de crispación, con el más que evidente malestar de la afición, las dudas que deja el plantel y la incapacidad de Manuel Pellegrini de remontar -de momento- el vuelo.

"No estamos pasando por un buen momento"

El beticismo no esconde su hartazgo por los mensajes vacíos de una plantilla que reivindica autocrítica y promete mejora cada semana, pero esta no termina de llegar. El propio Real Betis, conocedor de esa impotencia instaurada entre los aficionados, ha hecho pública una carta abierta a los béticos, mostrando el pesar de la propia entidad por los últimos resultados, pero también con la convicción de que más pronto que tarde llegarán los brotes verdes.

Por eso, a través de sus redes sociales, solicita al aficionado unión para estos dos próximos partidos, frente al Celta de Vigo y el Panathinaikos, apelando a la comunión de todas las partes para superar con firmeza los dos compromisos que pueden marcar la temporada del club.

"Un mensaje sincero. No, no estamos pasando un buen momento, los resultados no son los que deseamos, pero... Estamos convencidos de que este equipo se levantará. Como siempre. Con vosotros. La remontada empieza aquí. En nuestra casa.

PD: Os necesitamos", expresaba el Real Betis a través de sus redes sociales.