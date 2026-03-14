Joaquín Anduro 14 MAR 2026 - 14:37h.

Giráldez repasa varios nombres propios del Celta

Claudio Giráldez compara al Betis con el Real Madrid y elogia a Pellegrini: "Le doy mucho valor"

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El Celta de Vigo afronta un partido ante el Real Betis clave en la pelea por la quinta plaza de LALIGA EA Sports en medio de la eliminatoria frente al Olympique de Lyon tras el 1-1 en Balaídos de este jueves. Claudio Giráldez no ha querido adelantar rotaciones pero sí que ha confirmado las bajas de Yoel Lago, Manu Fernández y Franco Cervi por decisión técnica y ha analizado la situación de nombres propios como Matías Vecino, Álvaro Núñez o Fer López.

Los nombres propios del Celta de Vigo para Claudio Giráldez

Esfuerzo del equipo y cómo está: "El equipo buen, recuperó mejor de lo esperado. Están con ganas, animados, sabiendo que viene un partido súper atractivo como es jugar en Sevilla, en La Cartuja contra el Betis. Luego, con Europa a la vuelta de la esquina y con la sensación de que han recuperado mejor de lo esperado. Hemos tenido una sesión doble para preparar el partido del Betis y ha sido buena. Hemos tenido sólo la ausencia de Miguel y con buenas sensaciones".

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Entrada de Matías Vecino: "Bien, creo que hizo un partido muy completo. Hablamos mucho con él de lo que creemos que nos puede aportar y seguir evolucionando como jugador para ayudarnos. Evidentemente, tiene una experiencia y un liderazgo innato que nos ayuda en este tipo de partidos. Creo que en el momento que nos quedamos con uno menos se multiplicó y fue capaz de ayudarnos todavía más. Es un jugador con un poso terrible que nos ayuda mucho en la falta a lo mejor de experiencia que podamos tener en la plantilla o, en concreto, en esa posición".

Manu y Yoel fuera de la convocatoria: "Más allá de Miguel por lesión, tenemos que dejar a tres. Cervi, Manu y Yoel son los elegidos por completar un poco los roles de la convocatoria porque los que jugaron recuperaron bien y es un poco el plan de partido que esperamos. Es una pena porque son dos jugadores que podrían participar en este partido de inicio perfectamente. Los tres son jugadores que entrenan muy bien pero tenemos que pensar en lo que consideramos mejor para el partido y atrás tenemos muchísimos jugadores. Como podéis ver, creo que siempre hay dos, uno o tres que son de la línea de centrales porque tenemos entre ocho y 10 jugadores que pueden jugar en esa posición y sabemos que es la que menos sustituyes durante el partido, generalmente".

Características distintas del fútbol francés: "Cuando salió el sorteo dije que no quería equipos franceses, como bien sabéis. Nos tocaron tres y considero que tienen un nivel muy bueno y emergente con entrenadores muy buenos, un talento natural muy bien trabajado que hace que sean equipos muy físicos y capaces de llevarte a ritmos muy altos y con variabilidad en las disposiciones por los entrenadores que tienen. Creo que nos retroalimentamos y nos medimos con las ligas en las que estamos y eso hace que vaya subiendo el nivel, que mejore el nivel de los jugadores y el presupuesto de los clubes... va todo de la mano y eso hace que la liga inglesa esté donde esté, la francesa creciendo y dando pasos y es una realidad que la competencia de tu liga doméstica hace que mejores tu nivel y tengas cada vez muchos más recursos".

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Once pensando en el jueves: "El once lo hago pensando en ganar el partido, viendo cómo recuperan los jugadores y sabiendo que tenemos un partido cuatro días después, como llevamos haciendo toda la temporada. Sólo modificaría la alineación de lo que tengo pensado si hubiéramos quedado 5-0 o 0-5 en el partido de Europa. ¿Significa que tiene más importancia una que otra? No, significa que hay que ir a ganar los dos, que vamos a salir con los 11 que consideramos mejores para ganar al Betis y, cuando acabe este partido, pensaremos en quién está mejor para jugar contra el Olympique de Lyon".

Pérdida de importancia de Fer López: "Un proceso normal. El otro día hubiese jugado o creo yo que hubiese jugado en un contexto distinto. Nos quedamos con uno menos, modificas un poco los cambios y la estructura que tenías en tu cabeza pensada durante el partido. También la situación de Rueda con los problemas estomacales nos limita un cambio más seguramente de las posiciones ofensivas y creo que es entendible que no siempre vas a estar a tu máximo nivel y acierto. Es una persona que trabaja muy bien y va a tener momentos muy buenos durante la temporada pero, como dijimos cuando hizo tres partidos muy muy buenos, es imposible mantener ese nivel y pensar que todos los partidos te van a salir a ese nivel".

Adaptación de Álvaro Núñez: "Está trabajando muy bien, le vemos bien físicamente que es lo importante. Llegó con el déficit de la pubalgia y eso requiere que vayas encontrando sensaciones acumulando entrenamientos con el grupo. Está cerca de su participación. Ha sido opción calentando en algún partido para entrar pero no es fácil entrar en las posiciones de atrás. Está cerca su oportunidad y también tenemos que tener paciencia con el momento de la temporada para que pueda darse la oportunidad".