Pellegrini: "No hay que inventar fórmulas secretas que no existen"
"Lo más importante es que dependemos de nosotros"
Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que disputarán este domingo, a partir de las 18.30 horas, Real Betis y Celta de Vigo. El entrenador hizo autocrítica por la situación que atraviesa el equipo, que encadena ya cuatro partidos sin ganar, con dos derrotas consecutivas, aunque confía en la capacidad del equipo para superar un trámite clave en la lucha por la Champions League. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.
La mala racha del Betis: "Se nos ha dado mal en los últimos partidos, no eran los resultados que queríamos, pero estamos plenamente vigentes en las dos competiciones. Dependemos de nosotros, somos quintos en LALIGA, con tres puntos de ventaja, el haber hecho una buena racha antes nos ha permitido estar ahí, y también nos queda el partido de vuelta de la Europa League en casa. Tenemos plena confianza que en casa, con todos, vamos a buscar la clasificación para la ronda siguiente, pero antes estamos centrados en LALIGA".
Un partido de seis puntos: "Siempre los equipos deben tener una seguridad defensiva y mantener la portería a cero. No siempre se consigue, pero da más confianza. Es un partido importante, no decisivo porque quedan 30 puntos más, pero sí un partido de seis puntos. Ojalá sigamos metidos en la Europa League. Queda mucho por hacer en LALIGA, pero ganar mañana sería un avance no determinante pero sí importante".
Una sensación de bloqueo en momentos favorables: "Es fútbol. Son situaciones que suceden muchas veces, los marcadores se remontan por muchas circunstancias. Hay que estar adentro para saberlo. El otro día estuvimos con un jugador más, pero jugamos mejor once contra once que contra diez. Los resultados ya están hechos, pero lo más importante es que estamos absolutamente vigente en todas las competiciones. Tenemos que pensar de forma positiva".
La receta para revertir la racha: "No perder la confianza. El equipo hace lo mismo que cuando ganamos. Esto pasa durante todas las temporadas, siempre tuvimos baches. Hay que saber sortearlos lo antes posible ni inventar fórmulas secretas que no existen y buscar a través del juego lo que estamos haciendo".
El estado de Lo Celso e Isco: "Lo de Isco es cartílago, va evolucionando día tras día. Son unas lesiones por las que puede mejorar o empeorar. Por suerte ha ido mejorando últimamente y ya veremos cuándo puede volver a estar con el grupo. Lo de Gio es muscular, ya está haciendo trote, así que esperamos que esté lo antes posible", reconocía Manuel Pellegrini este sábado, sembrando algo más de optimismo entre los béticos".
La planificación: "Yo creo que las críticas vienen cuando los resultados no son adecuados y hay que saber recibirlas, ya sea por mi parte o por parte del director deportivo. Pero no hay que perder la convicción en lo que uno hace, eso se va a mantener y seguirá así”.
Amrabat, listo para competir: "Es una lesión de cartílago, van evolucionando a medida que van pasando los días. Ya está entrenando normal, para 90 minutos no está, pero lo importante es que ya no siente dolor, se siente al 100% e irá aportando", reconocía el entrenador.
¿Cambios en la portería? "Vamos a ver mañana el once inicial. Están todos los jugadores citados y trataremos de hacer el once más competitivo posible. Venimos de jugar el jueves, hay recuperaciones distintas y son muchos los argumentos que uno debe de buscar para hacer el mejor once posible".