Pablo Sánchez 15 MAR 2026 - 20:07h.

Suerte dispar para el Betis las últimas veces que recibió al Celta

Dejó su sitio a Borja Iglesias

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El partidazo que protagonizaron en La Cartuja el Real Betis y el Celta de Vigo dejó un suceso negativo con uno de los protagonistas de la tarde. Ferran Jutglà, goleador para los celestes, tuvo que abandonar el encuentro conmocionado en la segunda parte. Las imágenes no dejaron claro qué sucedió con el estado de salud del atacante, que se marchó por su propio pie del verde aunque aturdido para dejar su sitio a Borja Iglesias.

No se sabe muy bien por qué, pero Jutglà tuvo que retirarse mareado del encuentro en La Cartuja. El delantero del Celta estaba siendo uno de los protagonistas de la tarde. De sus botas nació el primer gol celeste, que llegó con ayuda de Álvaro Valles tras su error. Generó mucho peligro, llegadas y se convirtió en un dolor de cabeza para la defensa verdiblanca. Sin embargo, en el minuto 66 tuvo que decir adiós al choque de manera prematura.

Las cámaras detectaron a un Jutglà conmocionado, que se llevaba las manos a la cabeza como gesto de que algo no iba bien. Por precaución, Claudio Giráldez decidió efectuar la sustitución y dar entrada a Borja Iglesias.

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Vuelta a la que fue su casa

El cambio efectuado por Jutglà daba la manija del ataque vigués a Borja Iglesias, quien volví a la que fue su casa. Antes del partido ya se dejó ver sobre el césped de La Cartuja saludando a excompañeros y amigos. Ya sobre el campo, dejó unos minutos bien aprovechados en los que incluso vio portería, aunque de manera ilegal.

En el minuto 82, tras un par de intentos, acabó anotando el 1-2 para el Celta. Sin embargo, fue anulado de inmediato por fuera de juego. El linier acertó en la acción y el resultado de empate siguió campeando en el marcador.