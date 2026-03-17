Ángel Cotán 17 MAR 2026 - 16:44h.

Lo verdiblancos deben levantar el 1-0; los vigueses aterrizan en Lyon con un empate

El Big Data predice el final de la lucha por Europa: un tapado emerge entre Betis, Celta y Real Sociedad

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SevillaEl Estadio de La Cartuja acogió el pasado domingo un choque de igual a igual entre Real Betis y Celta de Vigo como antesala perfecta de la vuelta de octavos de la UEFA Europa League. Una vez finalizado el choque, verdiblancos y olívicos comenzaron a abordar el importante choque europeo ante Panathinaikos y Lyon respectivamente.

Los pupilos de Manuel Pellegrini se aferran a su fútbol y al factor campo para levantar el 1-0 con el que aterriza la expedición griega en territorio heliopolitano. Por su parte, Endrick enfrió las buenas sensaciones celestes y Claudio Giráldez irá a por la victoria en suelo francés.

Aunque el marcador no es lo único a lo que deberán enfrentarse los dos representantes españoles. En ElDesmarque acudimos a nuestro El Laboratorio para conocer las predicciones del Big Data en la presente Europa League.

El Big Data de la Europa League: favoritos y predicciones de Betis y Celta

Los compañeros de Driblab nos ofrecen cómo están los porcentajes de éxito para béticos y celestes a escasas horas del inicio de los choques decisivos de vuelta. El primero en jugarse el billete a cuartos será el Celta (18:45 horas). Los de Giráldez, a ojos del Big Data, deberán remontar el 60,3% de posibilidades que brinda al Lyon de pasar de ronda. El equipo vigués afronta el choque decisivo de la eliminatoria con un 39,7% de opciones de éxito.

Pese a tener que anotar dos goles y no encajar si quiere evitar la prórroga, el Betis cuenta con más posibilidades que el Celta de superar la eliminatoria con un 42%. Eso sí, el Panathinaikos hace buena su victoria de la ida y cuenta con un 58% de opciones de estar en cuartos.

Más allá de los encuentros de este jueves, el Big Data brinda al equipo hispalense un 5,3% de posibilidades de alcanzar las semifinales, mientras que su hipotético triunfo en la Europa League ronda actualmente el 1,1% de posibilidades. Por su parte, el Celta cuenta con hasta un 19,7% de posibilidades de colarse entre los cuatro mejores.

El Big Data también tiene claro sus favoritos por el título europeo. El Aston Villa es el mejor posicionado con un 58,2% de posibilidades, más de la mitad. Le sigue, aunque muy lejos de ese porcentaje, la Roma con un 15,3%. La terna de candidatos la completa el Oporto con un 12,8% de opciones.