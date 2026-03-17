Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Real Betis

Betis y Celta, obligados a remontar también el Big Data: predicciones y favoritos en Europa League

El Cucho Hernández, animando a sus compañeros, en el Betis - Celta
Cucho Hernández, animando a sus compañeros en el Betis - Celta. Kiko Hurtado
Compartir

SevillaEl Estadio de La Cartuja acogió el pasado domingo un choque de igual a igual entre Real Betis y Celta de Vigo como antesala perfecta de la vuelta de octavos de la UEFA Europa League. Una vez finalizado el choque, verdiblancos y olívicos comenzaron a abordar el importante choque europeo ante Panathinaikos y Lyon respectivamente.

Los pupilos de Manuel Pellegrini se aferran a su fútbol y al factor campo para levantar el 1-0 con el que aterriza la expedición griega en territorio heliopolitano. Por su parte, Endrick enfrió las buenas sensaciones celestes y Claudio Giráldez irá a por la victoria en suelo francés.

PUEDE INTERESARTE

Aunque el marcador no es lo único a lo que deberán enfrentarse los dos representantes españoles. En ElDesmarque acudimos a nuestro El Laboratorio para conocer las predicciones del Big Data en la presente Europa League.

Endrick celebrando el gol ante el Celta
Endrick celebrando el gol ante el Celta. Cordon Press
PUEDE INTERESARTE

El Big Data de la Europa League: favoritos y predicciones de Betis y Celta

Los compañeros de Driblab nos ofrecen cómo están los porcentajes de éxito para béticos y celestes a escasas horas del inicio de los choques decisivos de vuelta. El primero en jugarse el billete a cuartos será el Celta (18:45 horas). Los de Giráldez, a ojos del Big Data, deberán remontar el 60,3% de posibilidades que brinda al Lyon de pasar de ronda. El equipo vigués afronta el choque decisivo de la eliminatoria con un 39,7% de opciones de éxito.

Pese a tener que anotar dos goles y no encajar si quiere evitar la prórroga, el Betis cuenta con más posibilidades que el Celta de superar la eliminatoria con un 42%. Eso sí, el Panathinaikos hace buena su victoria de la ida y cuenta con un 58% de opciones de estar en cuartos.

PUEDE INTERESARTE

Más allá de los encuentros de este jueves, el Big Data brinda al equipo hispalense un 5,3% de posibilidades de alcanzar las semifinales, mientras que su hipotético triunfo en la Europa League ronda actualmente el 1,1% de posibilidades. Por su parte, el Celta cuenta con hasta un 19,7% de posibilidades de colarse entre los cuatro mejores.

El Big Data también tiene claro sus favoritos por el título europeo. El Aston Villa es el mejor posicionado con un 58,2% de posibilidades, más de la mitad. Le sigue, aunque muy lejos de ese porcentaje, la Roma con un 15,3%. La terna de candidatos la completa el Oporto con un 12,8% de opciones.

Predicciones en la UEFA Europa League antes de la vuelta de octavos
Predicciones en la UEFA Europa League antes de la vuelta de octavos. Driblab
Temas