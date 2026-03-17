Ángel Cotán 17 MAR 2026 - 10:53h.

El técnico valenciano compara su Betis con el actual y encuentra diferencias muy grandes

El Big Data predice el final de la lucha por Europa: un tapado emerge entre Betis, Celta y Real Sociedad

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SevillaEl Real Betis afronta el partido más importante de lo que lleva de temporada. Tras caer en territorio griego, el equipo de Manuel Pellegrini está obligado a remontar la eliminatoria de la UEFA Europa League ante el Panathinaikos. Y lo cierto que, pese a la esperanzadora segunda mitad ante el Celta de Vigo, los verdiblancos no llegan en su mejor momento con el entrenador acaparando focos. Un contexto que aprovecha Juan Carlos Garrido para romper una lanza en favor del chileno.

El que fuera entrenador verdiblanco ha concedido una interesante charla al podcast Offsiders en las que recuerda su etapa en el banquillo del Benito Villamarín. En ella, el preparador valenciano ensalza el gran cambio de la institución heliopolitana con toda una defensa a la figura de Manuel Pellegrini.

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Garrido, técnico del Betis en la 2013/14 durante una etapa muy breve, señala la enorme evolución que ha protagonizado el club: "Llegas al Betis y había jugadores como Joan Verdú, que lo quería desde el Espanyol, y digo 'joder, tú no eres Joan Verdú'. Estaba muy nervioso, crispado, con una situación interna de conflicto con Lopera, el administrador judicial que era un fenómeno, el abogado que filtraba a la prensa... A los quince días de estar allí lo vi imposible. Qué mala suerte de venir al Betis en este momento y obviamente con mis errores. Es un club excelente, después de una derrota hice a los jugadores quedarse delante de la gente y reaccionaron bien".

Juan Carlos Garrido avala a Manuel Pellegrini en un mal momento

A renglón seguido, Garrido hiló la situación que le tocó vivir en el Benito Villamarín con la que acontece en estos momentos en La Cartuja. El valenciano destacó a El Ingeniero como uno de los grandes artífices de este cambios, y pese a contar con numerosas virtudes demostradas a lo largo de su carrera, se queda con una en concreto.

Así expuso el exverdiblanco el motivo por el que Pellegrini es el técnico idóneo para este equipo: "Por suerte el Betis de ahí salió y ahora mismo es todo lo contrario. Tiene un gran entrenador que es... yo diría el mejor para dirigir un equipo de estos de tanta pasión. Manuel Pellegrini tiene una capacidad excelente para manejar situaciones sin ponerse ni 0,5 nervioso".