El plazo de solicitud concluye el viernes 20 de marzo

Las entradas para la final de Champions, más baratas que la final de Copa del Rey

Compartir







Ya están a la venta las entradas para la final de la Europa League. La UEFA ha habilitado este lunes la solicitud de localidades para los partidos definitivos de todas las competiciones europeas, entre ellos una Europa League cuya final se disputará el próximo miércoles 20 de mayo en el Besiktas Park de Estambul.

A través de UEFA.com/tickets, los aficionados que lo deseen pueden solicitar entradas para cualquier final europea, entre ellas la Europa League. El plazo para realizar solicitudes ya está abierto y concluye este viernes 20 de marzo a las 11:00 horas.

PUEDE INTERESARTE El Betis, la clave para que no cambien la fecha del Rayo Vallecano en Conference League

Según explica la UEFA, "la mayor parte de las entradas se destinará a los aficionados de los equipos participantes y al público general". Esas entradas de público general "no se venderán por orden de llegada, sino mediante un sorteo que se llevará a cabo una vez finalizado el plazo de solicitud".

Dónde es la final de la Europa League y precios de las entradas

El Besiktas Park tendrá una capacidad de 37.500 espectadores para ficha final. De esas localidades, 27.500 irán destinados al público general. "Cada finalista podrá recibir hasta 11.000 entradas, mientras que el resto se venderán en todo el mundo directamente a través de UEFA.com/tickets. Las personas seleccionadas podrán adquirir hasta dos entradas", especifica el organismo europeo.

Los precios para las entradas de la final de la Europa League 2026 son los siguientes:

Categoría Fan First: 40 euros (reservadas para los finalistas).

Categoría 3: 65 euros.

Categoría 2: 160 euros.

Categoría 1: 240 euros.

En clave española, el Real Betis y el Celta de Vigo son los dos candidatos a llegar a la final de Estambul. Eso sí, no podrán estar los dos, ya que los dos clubes se cruzarían en unas hipotéticas semifinales. Para ello, eso sí, tienen que eliminar antes a Panathinaikos y Olympique de Lyon, respectivamente, y obtener un billete a cuartos.

Entradas para todas las finales UEFA

Además de la final de la Europa League, también está disponible la solicitud de entradas para el resto de finales europeas.

En la Champions League, cuya final se jugará en el Puskas Arena de Budapest, la categoría 'fan first' tiene un precio de 70 euros, mientras que el resto de entradas cuesta 180, 650 y 950 euros.

Mucho más económica es la final de la Conference League, que se jugará en Leipzig. Los precios de la categoría 'fan first' son de sólo 25 euros, mientras que el resto de localidades cuestan 45, 140 y 190 euros.