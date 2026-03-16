Jorge Morán 16 MAR 2026 - 12:04h.

Lo más probable es que el Rayo juegue en Atenas en los cuartos de final

Los cánticos de la afición del Samsunspor y el Rayo Vallecano en apoyo a Pedro Sánchez: "Padre de Turquía"

Compartir







El Rayo Vallecano puede hacer historia este jueves. Aunque se enfrentarán al Levante este lunes en LALIGA EA SPORTS, el 19 de marzo se disputará en Vallecas la vuelta de los octavos de final de la Conference League. Después de la victoria (1-3) ante el Samsunspor en Turquía, los de Iñigo Pérez tienen pie y medio en unos cuartos de final en dónde parece que también podrían tener rival.

En el fútbol puede pasar de todo y no hay que dar nada por seguro, pero parece que ya hay un enfrentamiento seguro en siguiente ronda de la tercera competición europea. Y ese no es otro que el Rayo Vallecano vs AEK de Atenas. Como ya hemos comentado, los vallecanos vencieron en Turquía, mientras que los griegos golearon con contundencia al Celje en Eslovenia (0-4) gracias a los goles de Barnabas Varga (3'), Aboubakary Koita (33'), Mijat Gacinovic (36') y Harold Moukoudi (49'). Un enfrentamiento con fecha en duda por el partido del Real Betis.

La importancia del partido del Real Betis para el Rayo Vallecano

Durante la jornada de este jueves, la afición del Rayo Vallecano estará muy pendiente de lo que ocurra en Sevilla. El Real Betis perdió en Grecia contra el Panathinaikos (1-0), por lo que deberá remontar para estar en la siguiente ronda. En caso de no hacerlo, el perjudicado sería el conjunto madrileño, quién vería alterada la fecha de cuartos de final de la Conference League.

PUEDE INTERESARTE España toma más ventaja en la lucha por la plaza extra para la Champions: así va la clasificación

La posible eliminatoria entre el Rayo Vallecano y el AEK de Atenas se disputarán los días 9 y 16 de abril, siendo la vuelta en Grecia por el factor campo que tienen ganado los griegos. Pero si es el Panathinaikos el que pasa contra el Betis, ambos equipos jugarían en Atenas ese mismo jueves, una situación que está prohibida en el reglamento de la UEFA.

Según lo que recoge la organización europea, dos equipos de la misma ciudad no pueden jugar el mismo día por problemas de seguridad. Esto provocaría que el partido de vuelta entre el AEK de Atenas y el Rayo Vallecano se vería alterado, disputándose lo más seguro el 15 de abril (miércoles), según lo que ha podido conocer ElDesmarque. Una situación de la que están muy pendientes los aficionados vallecanos con la intención de organizar cuanto antes su viaje para esos históricos cuartos de final de la Conference League.