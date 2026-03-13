Jorge Morán 13 MAR 2026 - 11:53h.

Se escucharon cánticos de Pedro Sánchez 'Atatürk'

La política y el fútbol son dos cosas que suelen ir inevitablemente de la mano. Algo que en las gradas de los estadios queda mucho más palpable, sino que se lo digan a la afición del Rayo Vallecano. Con una ideología marcada de izquierdas y unos valores representados por todo el barrio, los vallecanos son de las hinchadas que más se posicionan en nuestro país. Pero durante su viaje a Turquía para los octavos de Conference League, los rayistas se han encontrado con un Samsunspor con una mentalidad muy similar.

Desde el primer día, el cariño, el respeto y la cercanía entre ambas aficiones ha sido palpable por las calles de Samsun. Tanto que incluso se pudo ver a varios aficionados juntos durante la previa y, también, tras el partido que se llevó por goleada el Rayo Vallecano. Pero lo que no se esperaban es que ambas se posicionaran a favor de un Pedro Sánchez que está siendo muy querido en Turquía.

Los cánticos a Pedro Sánchez en Turquía

Pedro Sánchez se posicionó desde el primer día contra los Estados Unidos de Donald Trump y el conflicto bélico de Israel frente a Irán. Una acción que le generó muchos adeptos en Turquía, con la misma mentalidad que España en cuanto al bombardeo. Tanto que en redes los turcos no han parado de mostrar su cariño al presidente e incluso este les mandó un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Un saludo a la comunidad tuitera turca", escribió Pedro Sánchez. Pero este cariño de los turcos hacia el presidente del Gobierno ha quedado más palpable durante el partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor en la Conference League.

Durante varios momentos de la previa y también en el partido, ambas aficiones se unieron para mostrar su apoyo al líder del PSOE a través de un cántico que ha revolucionado las redes sociales. "¡Pedro Sánchez Atatürk!", se escuchaba cantar a los turcos mientras sonaba el himno del Rayo Vallecano. Un grito que vendría a significar 'Pedro Sánchez, padre de Turquía', en una clara referencia de cariño por el presidente. Uno de los momentos de la jornada europea y que se podría repetir el próximo jueves (19 de diciembre) en Vallecas.