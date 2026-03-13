Jorge Morán 13 MAR 2026 - 09:58h.

Iñigo Pérez podría salir este próximo mercado de verano

Iñigo Pérez no quiere que el Rayo se confíe de cara a la vuelta: “Si pensamos que estamos en cuartos no vamos a pasar"

Iñigo Pérez está haciendo historia en el Rayo Vallecano. El técnico tiene a su equipo con pie y medio en los cuartos de final de la Conference League después de la victoria aplastante ante el Samsunspor en Turquía. Un trabajo que no está pasando desapercibido en el mundo del fútbol, en dónde ya hay varios equipos interesados en hacerse con los servicios del entrenador español. Pese a ello, el de Pamplona es fiel al club vallecano, rechazando unas ofertas que podrían volverse más jugosas este verano.

El técnico del Rayo Vallecano tiene en mente acabar la temporada con el equipo, pero el desgaste físico y mental que supone la entidad vallecana puede provocar su salida en el próximo mercado. A esto se le suma el gran cartel que está comenzando a crear, llamando la atención de grandes proyectos de nuestro país y del extranjero. Una salida que mermaría a los vallecanos y dejaría tocado a un vestuario que confía al 100% en Iñigo Pérez.

Paco Jémez, el sustituto de Iñigo Pérez

Con los rumores acechando a Iñigo Pérez, parece que ya hay un interesado en hacerse con su hueco en el banquillo. Y ese no es otro que Paco Jémez. El ahora asistente de Nuno en el West Ham tiene parte de su corazón en Vallecas y aunque ahora la mente la tiene puesta en la Premier League, no descarta volver al Rayo Vallecano en algún momento.

Eso sí, Jémez lo deja claro, destacando que sólo volvería si no está Iñigo Pérez. "Cuando el Rayo Vallecano no tenga entrenador, necesite a alguien y crea que yo soy el adecuado, tardo medio segundo en llegar allí", le respondió a Manu Carreño en El Larguero de la Cadena SER.

Una vuelta que podría ser de la mano de Nuno, pero intercambiando los papeles. "Me tiene que devolver el favor, el día que yo se lo pida me tendrá que devolver el favor. Tú has visto que lo he dicho claro, pues verás que mañana alguno no lo habrá entendido", zanjó entre risas.