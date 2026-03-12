El Rayo Vallecano va en serio

Saray Calzada 12 MAR 2026 - 20:44h.

Iñigo Pérez hizo algunos cambios en el once y le salieron bien

Ni el árbitro ni el VAR vio el codazo de Tomasson a Alemao en el área: la acción polémica donde el Rayo pidió penalti

Compartir







El Rayo Vallecano se llevó la victoria ante el Samsunspor (1-3) y con ello consigue una ligera ventaja de cara al partido de vuelta de los octavos en el Estadio de Vallecas. Iñigo Pérez hizo algunos cambios en el once y le funcionaron. Alemao aprovechó su oportunidad con un gol y generando en ataque. Él y el que nunca falla, Álvaro García, marcaron los goles del encuentro para le equipo de la franja.

Los de Iñigo Pérez comenzaron bien plantados en el partido. Los locales intentaron llegar con peligro a la portería de Batalla, pero la solidez en el centro del campo hacía que esto fuera prácticamente imposible. A medida que se fue haciendo con el balón comenzó a generar peligro en la portería de Okan Kocuk. La primera ocasión de peligro llegó con un disparo de Isi Palazón que acabó en el palo en el minuto 13, pero no valió porque había fuera de juego previo.

PUEDE INTERESARTE Ayuso ofrece invertir en el Estadio de Vallecas a empresarios estadounidenses

Alemao, parte y reparte

Muy parecida fue la jugada del primer gol del Rayo. Disparo desde dentro del área de Isi, metió el pie Alemao y desvió la trayectoria que llevaba para engañar al portero hacer el 0-1 en el minuto 15. La alegría les duró poco.

El Samsunspor se hizo fuerte en las jugadas a balón parado y con un jugador como Marius Mouandilmadji tenía las de ganar. El máximo goleador de la competición no desaprovechó un balón que quedó muerto tras tocar en un compañero después de una falta lateral. Cogió el esférico y a la media vuelta la pegó con la zurda sin que Batalla pudiera hacer nada. El tanto se revisó por un posible fuera de juego, pero finalmente subió al marcador.

Tras esto, el partido estuvo algo accidentado y con varios parones que rompieron el poco ritmo que había. Alemao pidió penalti tras forcejear en el área con Tomasson y darle con el brazo en la cara. También se revisó, pero el colegiado pidió que se reanudara el juego.

El equipo local tuvo en el minuto 38 de nuevo una falta lateral muy parecida a la que vino precedida de su primer gol. El Rayo defendía con todo y lo hizo muy bien. Neutralizaron el centro y montaron una contra tras un despeja. Isi filtra al espacio y Álvaro García definió a la perfección cruzando el balón para hacer el 1-2.

Con la ventaja en el marcador, los que estaban forzados a ir a por el empate y más en casa era el Samsunspor. Lo intentaban yéndose al ataque y el Rayo bien resguardado para salir a la contra. En el minuto 62 Batalla tuvo que hacer una doble parada tras un disparo de Holse y otro de Celil. Thorsten Fink comenzó a mover el banquillo para ver si cambiaba algo en el partido, pero el equipo de Iñigo Pérez parecía tener muy claro el plan.

Los de la franja seguían teniendo sus ocasiones, pero Okan sacaba seguro bajo palos. El equipo turco confiaba casi todo su juego a colgar balones al área para que Marius los rematara, pero la defensa y las ayudas supieron neutralizarlo. Los minutos pasaban y el ritmo parecía que decaía, pero el que estuvo a un nivel estratosférico durante todo el partido fue Alemao. Recibió un balón en la frontal del área, regateó, se deshizo de su defensor e hizo un disparo ajustado al palo para hacer el 1-3 en el 78.

El marcador no se volvió a mover más y con ello el Rayo Vallecano consiguió una victoria importante y una ventaja de dos goles de cara al partido de la vuelta en donde se decidirá el pase a los cuartos de la Conference League.