Saray Calzada 12 MAR 2026 - 19:52h.

El Rayo pidió penalti cuando iban 1-1 en el marcador en el primer tiempo

Alineaciones confirmadas del Rayo Vallecano y del Samsunspor en la ida de los octavos de la Conference League

El Rayo Vallecano salió al campo ante el Samsunspor midiendo al rival y con algo de cautela, pero en cuanto se hizo con el balón fue el ataque y Alemao hizo el primer gol para el equipo de la franja. Al poco los turcos le empataron y con el 1-1 en el marcador se produjo una jugada polémica en la primera mitad. El delantero del club rayista peleaba un balón en el área con Tomasson. Este forcejeó con él y le puso el codo en la cara.

El partido estuvo detenido para chequear si había o no penalti, pero tras unos segundos revisando ni el colegiado en el campo, que estaba en buena posición, ni el VAR decidió que eso era pena máxima. Muchos fans del Rayo Vallecano se explicaban cómo eso no había sido decretado penalti.

Algunos expertos arbitrales también se pronunciaron en redes y vieron que era pena máxima para el equipo de Iñigo Pérez. Pável Fernández comentó que se trataba de una acción en donde "el islandés Logi Tomasson golpea con el codo a en la cara a Alemao, y lo hace anulándole de la acción".

Alemao lo hizo todo

Era una acción clave en un momento de partido en donde el equipo turco había conseguido empatar nada más marcar Alemao el primer gol para el Rayo. El delantero hizo un gran primer tiempo y generó mucho en el ataque para los de Iñigo Pérez. Estuvo reclamando esta acción y también Isi Palazón sobre el terreno de juego, pero no les sirvió de nada ya que no lo consideraron suficiente para pitar pena máxima.

El Rayo siguió a lo suyo y en una contra hizo el segundo en el primer tiempo. De nuevo Alemao peleó un balón aéreo de un despeje, tras una falta lateral del Samsunspor, y lo ganó. Se lo puso a Isi y este filtró al espacio para Álvaro García que no falló ante el portero con un disparo cruzado antes del descanso.